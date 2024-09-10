中信金搶親有變數！ 金管會要求補件

14家金控前8月獲利一表看！大賺4642億年增5成 富邦金稱冠

14家金控8月獲利全數出爐，《ETtoday新聞雲》統計發現，14家金控今年前8月稅後純益高達4642億元，較去年同期大增1527.39億元、年增率49.04%，其中以富邦金（2881）前8月每股稅後純益（EPS）達8.43元表現最佳，穩坐金控獲利王。

史上火藥味最重股臨會！ 新光金紀念品送45萬股民「商品卡200元」

新光金（2888）與台新金（2887）合意併購股臨會即將在10月9日召開，新光金今（10）日公告股東臨時會紀念品為便利商店商品卡200元。

50萬股東注意！台新金推新新併 股臨會紀念品送「時尚保溫袋」

台新金（2887）預定在10月9日召開股東臨時會討論與新光金（2888）合意併購案，擁有近50萬股東人數的台新金今（10）日公告股東會紀念品為「時尚保溫提袋」，持股未滿1000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，公司將不予發放紀念品。

蘋果拉貨！台積電8月營收2508.66億 創單月次高

晶圓代工龍頭台積電今（10）日公佈 2024 年 8 月營收報告。台積電2024 年 8 月合併營收約為新台幣 2508.66億元 ，較上月減少了2.4% ，較去年同期增加了33.0%，雖然較上月減少，但仍繳出單月次高的成績。

006208奪8月ETF定期定額戶數增長王 00919大減3447戶

台股ETF喜好轉變，證交所統計，今年8月定期定額ETF戶數最多前20檔中，富邦台50（006208）單月大增8590戶奪下「增長王」寶座；同樣主打市值型題材的元大台灣50（0050）單月也增加4304戶成長動能居后座；以高息訴求的國泰永續高股息（00878）、元大高股息（0056）在月增排行上名列第3、第4名。不過群益台灣精選高息（00919）卻大減3447戶，令人意外。

房貸平台出爐！11家認撥款要排隊 遠銀爆「排到明年一月」

房貸荒燒不停，為了解決民眾「一貸難求」的問題，銀行公會建立房貸授信資訊平台，固定每周五向外公告銀行借貸情形，首波資料顯示，有11家銀行承認撥款需要「排隊等待」，其中遠東銀行直接自爆「排到明年一月」。

獨家／競國台灣廠今年底關閉 公司：410名員工拚最後轉機

PCB廠競國（6108）傳出將在12月前關台灣廠，並預告將轉移生產。對此，競國財務長蔡政宏10日證實，目前正在慢慢處理產品中，端看整體產品情況，不能生產的會停、或轉到中國大陸去，此外，也會有資遣行為，屆時也會看法規要求

星宇張國煒曝明年佈局著重美國 紐約、達拉斯都在考慮

星宇航空（2646）攜手瑞士腕錶品牌百年靈推出航空系聯名精品腕錶，星宇航空董事長張國煒受訪時談到明年佈局，他表示，仍會著重美國市場，紐約、達拉斯、休士頓等都是新航點的考慮選項。

長榮航8月營收逼近200億元 創歷年單月新高

長榮航空（2618）8月營收為199.27億元，月增0.25％、年增9.66％，其中客運營收為129.82億元，貨運營收為47.34億元，自今年6月以來，連續3個月創下歷史最高單月合併營收；累計今年前8月合併營收為1470.91億元，年增13.24％。

映泰養金雞「直攻漲停」！板卡廠麗臺、承啟同步亮紅 漲幅逾6%

台股10日開盤指數為21,252.57點，上漲108.13點。觀察盤面個股，其中，板卡廠映泰（2399）一開盤直衝漲停價，鎖在25.2元；麗臺（2465）也一度上漲8.5%。另像是承啟（2425）雖然是處置股，卻也見到漲勢逾6%。