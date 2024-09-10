中信金搶親有變數！ 金管會要求補件

▲金管會主委彭金隆。（圖／記者湯興漢攝）
記者陳瑩欣／台北報導
金管會主委彭金隆今（10）日表示，針對中信金（2891）公開收購新光金（2888）案，已於4日要求中信金補件。
至於補件核准詳細的時間點，彭金隆說，還要看回文的時間。
市場預料，原訂9月16日公開收購案生效可能因此生變，時程還要往後再延。
▲金管會主委彭金隆。（圖／記者湯興漢攝）
記者陳瑩欣／台北報導
金管會主委彭金隆今（10）日表示，針對中信金（2891）公開收購新光金（2888）案，已於4日要求中信金補件。
至於補件核准詳細的時間點，彭金隆說，還要看回文的時間。
市場預料，原訂9月16日公開收購案生效可能因此生變，時程還要往後再延。
關鍵字： 金管會 ﹑ 中信金 ﹑ 新光金 ﹑ 公開收購 ﹑ 補件
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14家金控8月獲利全數出爐，《ETtoday新聞雲》統計發現，14家金控今年前8月稅後純益高達4642億元，較去年同期大增1527.39億元、年增率49.04%，其中以富邦金（2881）前8月每股稅後純益（EPS）達8.43元表現最佳，穩坐金控獲利王。
2024-09-10 17:20
新光金（2888）與台新金（2887）合意併購股臨會即將在10月9日召開，新光金今（10）日公告股東臨時會紀念品為便利商店商品卡200元。
2024-09-10 15:40
台新金（2887）預定在10月9日召開股東臨時會討論與新光金（2888）合意併購案，擁有近50萬股東人數的台新金今（10）日公告股東會紀念品為「時尚保溫提袋」，持股未滿1000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，公司將不予發放紀念品。
2024-09-10 14:27
晶圓代工龍頭台積電今（10）日公佈 2024 年 8 月營收報告。台積電2024 年 8 月合併營收約為新台幣 2508.66億元 ，較上月減少了2.4% ，較去年同期增加了33.0%，雖然較上月減少，但仍繳出單月次高的成績。
2024-09-10 13:44
台股ETF喜好轉變，證交所統計，今年8月定期定額ETF戶數最多前20檔中，富邦台50（006208）單月大增8590戶奪下「增長王」寶座；同樣主打市值型題材的元大台灣50（0050）單月也增加4304戶成長動能居后座；以高息訴求的國泰永續高股息（00878）、元大高股息（0056）在月增排行上名列第3、第4名。不過群益台灣精選高息（00919）卻大減3447戶，令人意外。
2024-09-10 11:21
房貸荒燒不停，為了解決民眾「一貸難求」的問題，銀行公會建立房貸授信資訊平台，固定每周五向外公告銀行借貸情形，首波資料顯示，有11家銀行承認撥款需要「排隊等待」，其中遠東銀行直接自爆「排到明年一月」。
2024-09-10 12:05
PCB廠競國（6108）傳出將在12月前關台灣廠，並預告將轉移生產。對此，競國財務長蔡政宏10日證實，目前正在慢慢處理產品中，端看整體產品情況，不能生產的會停、或轉到中國大陸去，此外，也會有資遣行為，屆時也會看法規要求
2024-09-10 11:27
星宇航空（2646）攜手瑞士腕錶品牌百年靈推出航空系聯名精品腕錶，星宇航空董事長張國煒受訪時談到明年佈局，他表示，仍會著重美國市場，紐約、達拉斯、休士頓等都是新航點的考慮選項。
2024-09-10 15:45
長榮航空（2618）8月營收為199.27億元，月增0.25％、年增9.66％，其中客運營收為129.82億元，貨運營收為47.34億元，自今年6月以來，連續3個月創下歷史最高單月合併營收；累計今年前8月合併營收為1470.91億元，年增13.24％。
2024-09-10 17:35
台股10日開盤指數為21,252.57點，上漲108.13點。觀察盤面個股，其中，板卡廠映泰（2399）一開盤直衝漲停價，鎖在25.2元；麗臺（2465）也一度上漲8.5%。另像是承啟（2425）雖然是處置股，卻也見到漲勢逾6%。
2024-09-10 10:03
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