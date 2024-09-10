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中信金：併新光金改名「中信新光金控」　加推「台灣新光」人壽

▲▼中國信託商業銀行,中信銀,中信金南港總部,中信金融園區,中信金控,中國信託金融園區,商辦經貿園區,零碳綠建築。（圖／記者李毓康攝）

▲中信金控。（圖／記者李毓康攝）

記者陳瑩欣／台北報導

中信金（2891）搶親新光金（2888）添變數，金管會主委彭金隆今（10）日證實對中信金提交的投資申請案要求補件，中信金隨後發出8項說明，除主動揭露金管會要被補件內容，也宣布「皆如期如實回覆」。中信金並強調，若併新光金，將更名「中信新光」金融控股公司，壽險子公司更名「台灣新光」人壽。

新光金與台新金（2887）於8月22日董事會後發布重大訊息，將採換股方式發動合意併購，換股比例為1股新光金換0.6022股台新金，不過8月23日中信金也公告以敵意併購方式公開收購新光金股權，換股比例為1股新光金換0.3231股中信金加4.09元現金。


中信金說明如下：

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一、 資本市場就是鼓勵多家競價，美國資本市場行之已久的非合意併購方式，就連一向保守的日本政府在2023年由經濟產業省（METI）宣布了一項有利敵意併購並能促進經濟發展的重要政策「企業併購指引—提高企業價值和保障股東利益」（併購指引），合意併購優先概念，在國際上並不存在。

二、 中國信託金控提供新光金控股東優質方案如下，價格較競爭對手溢價近3成；經營能力佳，反應在2023年ROE為14.64%較台新金融控股公司（簡稱「台新金控」）7.76%佳，今年上半年中信金控ROE增長至17.53%，較台新金控11.09%佳；在投資人的實質回報上，今年度現金殖利率為5.8%較台新金控3.3%高；資本強度健全，在公開收購案宣布後，中信金控在標準普爾的評等為BBB、中華信評的評等為twAA-皆確認、展望維持穩定，有信心面對未來可能的市場波動。

三、 有報載中信金控現在的財務不足以支撐新光金公開收購案，本公司針對新光金控的公開收購案，皆向主管機關申報、審核，同時資本健全度在法令要求範圍內，並無資本不足之疑慮。

四、 基於新光金控是歷史悠久的金融機構，由廣大的客戶群與員工累積60年下來的商譽，經營團隊討論未來合併後的金控擬建議以「中信新光」金融控股公司、合併後人壽保險擬以「台灣新光」人壽公司為命名方向，期待可以一起合作，打造國際級的金融機構。

五、 中信金控會是新光金控600萬客戶以及1萬6千名員工最好的選擇。根據統計，中信金控員工的薪資和福利水準為金控業界第一；未來若取得新光金控進行整併時，將提供三年員工工作權的保障，期待未來共同為合併後的「中信新光」金控一起打拼，打造亞洲領先的國際金融機構。

六、 中信金控為國內首家獨董過半的金融機構，日常營運皆在主管機關的高度監理之下，遵循相關規定，若有任何問題，皆會配合主管機關要求辦理。

七、 中信金控注意到有新光金控小股東呼籲政府機關要求注意新光金控委託書徵求的亂象，也看到這幾天惡意中傷中信金控各式廣告，中信金控特別聲明，絕對不會違規「價購新光金控委託書」，也呼籲同業要遵守相關法令。

八、 另外針對外界關心申請程序的進度，日前主管機關有正式來文，請中信金控針對公開收購後的相關議題，包括合併綜效、資本籌措，以及經營規劃等，都有相關提問，本公司皆如期如實回覆。
 

關鍵字： 新光金中信金台新金

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