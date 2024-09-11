Palo Alto Networks斥資5億美元　收購IBM資安平台QRadar

▲美系網路安全商Palo Alto Networks。（圖／路透）

記者楊絡懸／台北報導

美系網路安全商Palo Alto Networks於11日宣布，已正式完成對IBM QRadar軟體即服務（SaaS）資產的收購，金額達5億美元（約新台幣160億元），雙方將透過全方位的平台解決方案，簡化安全作業流程，並讓用戶享受AI的安全服務。

Palo Alto Networks旗下的Cortex XSIAM平台搭載Precision AI技術，包括針對安全事件管理、自動化回應、攻擊表面管理及擴展偵測，等於是用AI來管理資安；而IBM QRadar則是一種網路安全管理平台，提供用戶關於網路威脅的建議。

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兩者合併之下，IBM QRadar的客戶都可以使用Palo Alto Networks Cortex XSIAM服務；此外，IBM已將Palo Alto Networks的安全平台導入內部，採用Cortex XSIAM建構下一代安全作業，並部署Prisma SASE 3.0，以零信任架構保護IBM超過25萬名員工的網路安全。

也就是說，IBM的客戶能從Palo Alto Networks產品組合的精簡操作中獲益，同時，Palo Alto Networks將導入IBM的watsonx AI和數據平台，進一步推動AI與自動化功能。Palo Alto Networks執行長暨主席阿羅拉（Nikesh Arora）表示，兩者將能有效抵禦不斷演變的網路威脅。

IBM董事長暨執行長克里希納（Arvind Krishna）表示，與Palo Alto Networks合作，將成為IBM的戰略優勢，除了聯手在威脅防護、應對及安全作業上展開合作，同時IBM也將繼續創新，協助企業保護混合雲環境及AI計畫，並加強在數據安全和身份及存取管理技術上的投資。

事實上，這項收購合作案，可以讓Palo Alto Networks擴大市占率，也能讓IBM透過客戶移轉「無縫接軌」，零成本的轉移至Palo Alto Networks的平台上。據了解，IBM超過千名的資安顧問也已接受Palo Alto Networks系統的訓練，符合資格的客戶，並不會因此而增加服務成本。