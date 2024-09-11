ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

財經雲

護國神山不只是台灣的　魏哲家：是世界的台積電

▲▼台積電。（圖／記者高兆麟攝）

▲台積電。（圖／記者高兆麟攝）

文／中央社

台積電董事長魏哲家近期透過內部員工信件表示，隨著公司全球拓展，台積電不再只是台灣的台積電，而是世界的台積電。作為全球性的企業，台積電要營造一個多元、平等且共融的環境，成為一間真正令人羨慕、尊敬及喜愛的公司。

台積電今天說明，這是公司內部DEI（多元、公平與共融）系列活動之一。台積電作為全球性的企業，致力推動一個多元、公平且共融的環境，透過開放、具同理心且多元的溝通方式，為全球員工塑造更好的工作體驗。

[廣告]請繼續往下閱讀...

魏哲家透過給內部員工的信件指出，經歷去年去庫存化的影響後，台積電今年上半年營運締造豐碩成果，客戶也給予高度肯定，感謝來自全球逾7萬多名台積電員工共同努力。

魏哲家表示，隨著公司全球拓展，台積電不再只是台灣的台積電，而是世界的台積電。作為全球性的企業，台積電要營造一個多元、平等且共融的環境，並成為一間真正令人羨慕、尊敬及喜愛的公司。

魏哲家指出，台積電已做到令人羨慕，但在尊敬與喜愛，還有許多努力的空間。 他期許隨著台積人的國籍、語言及文化背景越來越多元，應該採更多同理、更多尊重與更多包容的有效溝通方式，說真話的同時，態度與方式也要顧及對方的感受、接收訊息的有效程度，以免造成不必要的誤會，影響效率與執行力。讓台積電可以成為一個正向的職場，並成為一間真正令人羨慕、尊敬及喜愛的公司。

關鍵字： 台積電董事長多元化工作環境全球拓展

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊　按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

戴爾今年將繼續裁員！PC需求低迷　AI伺服器「成本壓力大」

戴爾今年將繼續裁員！PC需求低迷　AI伺服器「成本壓力大」

美國老牌電腦品牌及伺服器製造商戴爾科技（Dell Technologies）表示，由於個人電腦（PC）需求尚未復甦，以及AI升級的伺服器銷售利潤尚不如其他產品，為了控制成本，今年將繼續裁員。

2024-09-11 12:21
日圓現鈔「0.2309」刷1個月最苦　10萬台幣少換逾5萬日圓

日圓現鈔「0.2309」刷1個月最苦　10萬台幣少換逾5萬日圓

日圓持續走升，台銀日圓現鈔賣出價今（11）日上午12點掛出「0.2309」的價位，為8月5日以來、逾1個月最差價格，以10萬元台幣換匯，更比7月最甜價少換逾5.5萬日圓。

2024-09-11 12:09
美選辯論談台灣晶片　經長郭智輝：誰當選都不影響經貿政策

美選辯論談台灣晶片　經長郭智輝：誰當選都不影響經貿政策

美國總統候選人川普、賀錦麗電視辯論會已於10日落幕，會中也談到台灣的半導體、美中貿易戰等相關議題，經濟部長郭智輝今（11）日指出，兩位候選人跟台灣都有很好的關係發展，不管誰當選，應該對台灣的貿易、經濟政策不會有改變。

2024-09-11 13:35
新光金大股東林伯翰3問台新金　「換股比例可以改為0.8？」

新光金大股東林伯翰3問台新金　「換股比例可以改為0.8？」

新光金（2888）搶親效應擴大！大股東林伯翰今（11）日在董事會前於臉書上發文，3問台新金（2887），直球詢問「如果沒有中信金（2891）出現台新金不就是以六折超低價合併新光金？」林伯翰更劇透「0.6022如果可以改為0.8」，當初是不是打算用不合常理的低價併新光金？

2024-09-11 11:12
佩琪遭爆存619萬放4戶頭　ATM各分8次即可辦到

佩琪遭爆存619萬放4戶頭　ATM各分8次即可辦到

民眾黨主席柯文哲的妻子陳佩琪遭爆利用ATM（自動櫃員機）存款619萬至4個戶頭，前後存款逾60次。《ETtoday新聞雲》盤點全台3.2萬台ATM裝機規定，每家銀行ATM每次卡匣可吸納鈔票約在50張至200張之間，若全為千元鈔，單筆吸納量多為20萬元，以此推算，4個戶頭各分8次存入即可達成使命。

2024-09-11 10:16
抽中最高賺3.1萬！4檔抽籤股申購明日起跑　美律價差最高

抽中最高賺3.1萬！4檔抽籤股申購明日起跑　美律價差最高

新股抽籤紅包別錯過！12日共有四檔個股開放申購，包括中台（6923）、美律（2439）、汎瑋材料（6967）、東研信超（6840），其中美律承銷價95元，若以10日收盤價126元計算，抽中一張價差達3.1萬。

2024-09-11 00:02
魏哲家喊要做「世界的台積電」　經長郭智輝：當然是如此

魏哲家喊要做「世界的台積電」　經長郭智輝：當然是如此

台積電（2330）總裁魏哲家近期寫信給員工，說台積電不只要當台灣的台積電、更要做「世界的台積電」，對此，經濟部長郭智輝今（11）日受訪時指出，台積電向世界擴充，許多國家的人都會成為台積電的一員，所以當然是世界的台積電，這是魏哲家勉勵台灣台積電同仁的說法。

2024-09-11 11:51
338萬人看過來！13檔ETF本周發錢　00878今豪撒74億最霸氣

338萬人看過來！13檔ETF本周發錢　00878今豪撒74億最霸氣

睡醒領錢！13檔台股ETF本周配息入帳，預計338萬股民坐等數錢。《ETtoday新聞雲》彙整發現，光是今（11）日就有8檔ETF發錢，擁有逾142萬股民的國泰永續高股息（00878）豪撒74億元股利最霸氣。

2024-09-11 00:01
護國神山不只是台灣的　魏哲家：是世界的台積電

護國神山不只是台灣的　魏哲家：是世界的台積電

台積電董事長魏哲家近期透過內部員工信件表示，隨著公司全球拓展，台積電不再只是台灣的台積電，而是世界的台積電。作為全球性的企業，台積電要營造一個多元、平等且共融的環境，成為一間真正令人羨慕、尊敬及喜愛的公司。

2024-09-11 15:31
家登旗下家碩南科新廠動土典禮　董座：南科總投資超過30億元

家登旗下家碩南科新廠動土典禮　董座：南科總投資超過30億元

家登精密旗下子公司家碩科技今日舉行新廠動土典禮，並由家碩科技董事長邱銘乾主持，邀請南部科學園區管理局局長鄭秀絨、台南市經發局副局長蕭富仁及台南市政府副秘書長殷世熙等各界貴賓蒞臨，共同見證家碩科技新廠動土之歷史時刻，邱銘乾也說，家登與家碩在南科總投資，金額預估超過30億元。

2024-09-11 15:13

讀者迴響

熱門新聞

今彩539獎落5縣市　每注獎金400萬

338萬人看過來！13檔ETF本周發錢　00878今豪撒74億最霸氣

佩琪遭爆存619萬放4戶頭　ATM各分8次即可辦到

「麟洋」大學長回台接手南霸天家業：再苦也沒練球苦

中籤僅賺2350元！三商壽2.55萬張現增新股今上市　套現賣壓跌逾3%

台中山城一哥房市穩　在地：將出現「豐原101」

00後新人「都有1行為」　一票力挺：整頓職場

8國銀被「港商倒帳60億」　金管會證實

獨家／競國台灣廠今年底關閉

抽中最高賺3.1萬！4檔抽籤股申購明日起跑　美律價差最高

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

家齊、蔡菜海邊挑戰爽快PK賽 遭民眾水槍攻擊直呼:太涼啦

周佳樂揮空三振罵「X」　被趕出場...鋒總也無奈

顧家2寶爸上班遭大車夾亡　留2歲幼女...家屬悲慟認屍

網紅安森騎電輔車遭撞昏迷　頭部創傷腦出血ICU搶命中

國3通霄段砂石車追撞2車 大貨車、拖吊車駕駛死亡

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

超舒壓療癒甜點自己動手做

「文里補習班」開課啦！用優格+水果+蜂蜜腰果，DIY輕鬆無負擔的療癒甜點

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366