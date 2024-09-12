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是方智慧機房銷售達70%　明後年營運再創高「AI是掉下來禮物」

▲是方電訊董事長吳彥宏（左）、是方電訊總經理劉耀元針對國內AI資料中心提出重點。（圖／記者楊絡懸攝）

▲是方電訊董事長吳彥宏（左）、是方電訊總經理劉耀元針對國內AI資料中心提出重點。（圖／記者楊絡懸攝）

記者楊絡懸／台北報導

AI大數據時代來臨，傳統IDC機房已經不符合市場需求。獨立IDC機房營運商是方電訊（6561）12日表示，LY2智慧機房大樓今年6月落成，銷售率達70%，將讓更多需要高規格機房的客戶進駐，預期今年營收逐季成長、下半年也優於上半年表現，也將帶動2025年、2026年連2年營運，營收與獲利持續打造高成長動能。

觀察是方獲利情形，自2014年以來，年年創下新高紀錄，今年上半年稅後淨利4.98億元，年增12.3%，每股淨利（EPS）6.41元。另觀察營收情形，8月營收3.16億元，年增14.9%；累計今年前8個月營收達24.3億元，年增13.2%。

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在生成式AI引爆運算商機、AI伺服器龐大需求及機櫃出貨動能強勁的情況下，經營團隊更形容「AI是天上掉下來的禮物」。

對於全台資料中心現況，是方電訊董事長吳彥宏表示，現今AI伺服器愈來愈「貴重」，新世代資料中心無論是電力容量、樓地板承重、抗震能力到水冷、氣冷兼備的散熱系統等基礎設備，都需要全面進化，才能滿足驕貴的AI伺服器要求。

他強調，是方聯雲智能資料中心不僅具備上述各種先進條件，並且有四通八達的網路連結全球，是台灣重要且具戰略價值的AI資料中心。

吳彥宏說，面對生成式AI的蓬勃發展，資料中心及各項基礎設施都必須重新設計，在新的挑戰之中，最關鍵的就是電力、散熱及載重需求，傳統的資料中心，機櫃電力4至6瓩，載重到1,000公斤就已經足夠。

如今，隨著AI伺服器架構不斷升級，機櫃電力容量至少要滿足到10瓩，特殊規格的GPU伺服器機櫃甚至需要200瓩才算達標，而單一AI伺服器機櫃重量可達到1,500公斤至2,000公斤，這意味著資料中心的樓地板承重必須升級，以支撐更重的重量，連帶也需要更強大的隔震系統和阻尼器來抵禦地震的潛在可能災害。

「以往改造舊建築當做IDC機房的模式，已經無法滿足現實需求；因此，營運商正面臨到未來巨大的挑戰，而市場需求的變化，也同樣創造了新的營運利基和進入障礙。」是方電訊總經理劉耀元如此表示。

根據產業分析師預估，輝達（NVIDIA）最新GB200 NVL72的AI伺服器機櫃售價約為300萬美元至400萬美元，而傳統伺服器只要數萬美元，顯然新型伺服器更加需要額外保護，況且，新世代AI伺服器不僅愈來愈「貴」，而且也愈來愈「重」。

劉耀元表示，目前市場上最迫切需要的，就是符合AI運算架構的新世代智能資料中心，以是方聯雲智能資料中心為例，占地5,000坪，為地上7層、地下2層建物，規劃1,800個機櫃，整體設計為滿足AI伺服器電力、散熱及載重需求，每個機櫃可滿足10瓩到200瓩的電力需求，各樓層皆挑高6米也可以支援先進的水冷及氣冷式風牆設計，樓地板載重達到每平方公尺2,000公斤，整棟建築可預防7級強震，同時大樓設計又符合智慧建築與綠建築規範，已然成為國內新一代智能資料中心的最佳典範。

此外，為滿足客戶對高速頻寬的需求，是方已經向國家通訊傳播委員會（NCC）申請「國際海纜電路出租業務」，並於今年5月取得核准，積極擴增國際頻寬，對外頻寬已超過1200G，服務範圍涵蓋超過40個國家、60個城市。

是方指出，國內高速頻寬透過「三環三線」計畫，藉由環島光纖網路貫通台灣西部科技走廊，連接台北、桃園、新竹、台中、台南、高雄等地的科學園區，讓各企業可以最短距離、最快速度及最低成本直達是方資料中心，享受快捷便利的電信、網路、雲端應用及AI算力服務，持續推動是方成為東亞數位匯流中心。

關鍵字： AI是方資料中心生成式AI

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