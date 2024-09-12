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統一超3招綠色消費密技　年減一次性飲料杯高度「等同3.1萬座101」

▲統一超商整合關係企業架構超過2600家「OPEN iECO循環杯生活圈」。（圖／統一超提供）

▲統一超商整合關係企業架構超過2600家「OPEN iECO循環杯生活圈」。（圖／統一超提供）

記者廖婕妤／台北報導

統一超（2912）致力於落實綠色永續減塑環保，為了響應9／16聯合國國際臭氧層保護日，推出3招綠色消費密技，去年減少一次性飲料杯所堆疊的高度就等同於3.1萬座101大樓，為地球永續盡份心力，最低還能現賺25元；此外，統一超今年9月更擴大導入智能作業整合平台，節省紙張用量，估年碳排量減少約41萬公斤，每年平均可減少2724棵樹被砍伐，約為65座101大樓高度。

統一超表示，全球永續綠潮已匯如巨流，全台逾7000家的7-ELEVEN成為消費者落實生活減塑最方便場域，透過每天到超商購買三餐與購物取件、租借「OPEN iECO循環杯」、使用「高效智慧回收機」等3招綠色消費密技，就能不費吹灰之力為地球永續盡份心力，最低還能現賺25元，還有機會獲得限定加碼回饋的新北幣、或免費CITY CAFE等。

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統一超指出，持續透過門市、線上、線下等各類管道，鼓勵各年齡層支持環境友善、落實生活減塑，更自主響應政府減塑政策，提前法規陸續推動不主動提供一次性塑膠吸管、重複使用提網、自備飲料杯等措施，並整合關係企業架構超過2600家「OPEN iECO循環杯生活圈」，統計光是2023年減少一次性飲料杯所堆疊的高度就等同於3.1萬座101大樓。

統一超領先零售通路擴大循環經濟範疇，架構「高效智慧回收機」日常便利回收系統，目前全台已裝機超過200台，累計至今已回收1893萬瓶透明寶特瓶、554萬顆廢電池、減塑473公噸；消費者可自主將廢電池、透明寶特瓶投入回收，累積回收5個就能獲5點OPENPOINT點數（等同1元）或購物抵用金1元獎勵回饋。

此外，7-ELEVEN販售的部分微波鮮食包裝已採用替代材質，並持續減少塑料包裝，以微波鮮食便當為例，陸續更換使用較少塑料的封膜、紙餐盒，以及用熱轉印方式取代價格標籤貼紙，平均每份可大幅降低45%塑料使用；據統計2023年度已為地球減少近1300噸的塑料，換算下來約有6.73座大安森林公園的碳吸附量。

另也與供應商共同研究包材減塑解方，將寶特瓶等可回收物料製成再生塑料，現已擴大運用在沙拉包裝容器、手捲和壽司等冷藏商品，原料生產過程比起原生的PET可減碳超過6成；同時積極與電商業者合作建立「循環包裝生態圈」，持續推動可生物降解寄件袋，今年更創新作法將門市回收的牛奶空瓶納入環保再生技術，經多道工序製成再生料轉製「100%可回收環保購物袋」。

統一超持續從超商本業創新推展永續行動，讓7-ELEVEN不只提供消費者在日常生活參與低碳生活，全台逾7000家門市更是最好的節能場域，每年透過智能節電設備，如燈具減量、LED招牌和節能冰箱、變頻系統等方式無形之中參與低碳行動，今年9月起更擴大導入智能作業整合平台，整合門市各項作業，讓門市夥伴不僅更智慧化工作且節省工時，同時節省紙張使用量，預估年碳排量減少約41萬公斤，每年平均可減少2,724棵樹被砍伐，約為65座101大樓高度。

關鍵字： 統一超ESG

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