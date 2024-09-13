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怎麼判斷一支股票好不好？　投資新手必聽的股神巴菲特選股原則

▲投資新手必聽的股神巴菲特選股原則（圖／不管啦！給我錢）
▲投資新手必聽的股神巴菲特選股原則（圖／不管啦！給我錢）

記者林夏竹／綜合報導

到底怎麼判斷一支股票到底好不好？總會有一些人希望藉由「報明牌」而快速獲利，卻從不研究基本的選股方法。Podcast節目《不管啦！給我錢》在最新一期節目中，分享了幾個股神巴菲特的選股原則，讓大家可以藉由這位成功人士的投資策略，找到自己投資方向的指引。

▲▼股神巴菲特活到94歲，仍能擁有清晰的判斷力。（圖／路透）

▲股神巴菲特。（圖／路透）

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股神巴菲特選股原則

1. 公司商譽與盈利能力
首先，值得投資的公司通常具有良好的商譽與穩定的盈利能力，穩定的盈利能力可以每年透過每股盈餘（EPS）觀察，就是在過去10年內保持穩定增長，或至少沒有虧損。比如說一家公司前年EPS是0.8元，去年增長到1.1元，今年進一步提升至1.3元，這幾年的每股盈餘（EPS）都維持在正數，也意味著公司財務狀況穩健，正在穩定發展。好的公司不僅能夠持續創造利潤，同時也能在市場波動中保持穩定。但是，如果公司在道德或經營理念上有問題，即使短期盈利出色，也要三思而後行。

2. 分辨資訊真偽
投資者在選股時，可透過經過核實的重要消息較可靠，如政策公告、重大事件或財務報告，如果僅透過網路上流傳的消息，或者未經公司確認的資訊，特別是對於沒有明確來源的消息，可能存在潛在風險或誤導。另外有些公司會發布新聞稿，重包裝已經公開的舊資訊，或過度強調過去的成就，這可能導致市場反應冷淡。也有公司可能會刻意突出正面消息，而對潛在的問題隻字不提，這樣的操作會掩蓋公司的真正風險。

3. 股價的合理性
另一個重要的考量是股價的合理性，不要在價格過高時買入，除了大盤的波動，公司本身的基本面才是投資決策的核心，合理的股價是必須的，其中一個評估方法是利用股價淨值比（P/B Ratio），這個比率應該控制在2倍以下，這樣才能確保你是以相對合理的價格買入具有價值的股票。

另外還有，股東權益報酬率（ROE）同樣也是需要關注的，如果這個數值穩定在15%以上，表示公司能夠持續為股東創造良好回報，而且這些收益主要來自核心業務，而不是依賴其他收入來撐起財報，這樣的公司通常更值得長期投資。

4. 價值與價格
投資時應該從價值而非價格的角度來看待股票，假設一支股票從500元漲到1,000元，再漲到2,000元，你還會覺得1,000元貴嗎？也就是說，投資時要克服人性，要學會從價值而非價格的角度來看問題。

另外主持人強尼也告訴大家，在市場波動時抓住入市機會，比如去年三月的新冠疫情，全球經濟活動驟停，導致美國股市大幅修正。所以可以保留一些現金，在利空時能夠有資金入市。

投資是一個長期的過程，大家可以透過這些選股原則，結合自己的研究和判斷，在股市中找到更穩健的投資方向，而不要盲目追隨所謂的"明牌"，重要的是開始行動，並堅持正確的投資理念，正如投資圈的一句名言：「最佳的投資時機是十年前，次佳的時機是現在」。

想了解更多的財經大小事與投資小秘訣，每周四請準時鎖定《不管啦！給我錢》

關鍵字： 股票投資選股原則巴菲特

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