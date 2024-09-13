電玩大規模風暴！微軟收購暴雪第三次裁員　大砍Xbox部門650人

▲微軟收購動視暴雪後，進行遊戲部門第3次裁員。（圖／路透）

記者楊絡懸／台北報導

微軟（Microsoft）12日宣布，將裁減Xbox遊戲部門650個職位，為遊戲產業最新一波的大規模裁員。這也是微軟以690億美元現金（約新台幣2.21兆元）收購遊戲開發商動視暴雪（Activision Blizzard）以來，針對遊戲部門第3次裁員。

根據CNBC報導，微軟遊戲部門首席執行長史賓塞（Phil Spencer）發布內部信告訴員工，為了支持營運動能，公司不得不做出「艱難」決定，Xbox遊戲部門裁減約650個職位，也一定會提供資遣費、延長健保及再就業補貼等相關方案。

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「沒有遊戲被取消，也沒有工作室因裁員而關閉。」儘管史賓塞如此強調，但微軟近期也不斷削減Xbox的成本，並重新組織業務。值得注意的是，今年1月，微軟在收購動視暴雪後3個月後，就已經裁減遊戲部門1,900個職位。

事實上，也不是只有微軟的遊戲部門進行裁員，自2023年以來，全球遊戲相關產業已經裁減數千個職位，資遣規模更延續至今年。

日本索尼（Sony）今年2月也宣布將解雇PlayStation部門900名員工；遊戲軟體公司Unity、亞馬遜（Amazon）旗下的直播服務Twitch、手機遊戲發行商Playtika和社群平台Discord皆宣布大規模裁員。