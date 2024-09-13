萬海慈善「安心醫泊」擴增合作旅館　助遠地就醫弱勢民眾

▲萬海慈善自2019年開辦「安心醫泊」遠地醫療住宿補助，先後因罹癌自澎湖來台北就醫的鄭姓兄弟，皆因本項服務而能安心接受治療。（圖／萬海提供）

記者張佩芬／台北報導

萬海慈善自2019年開辦「安心醫泊」遠地醫療住宿補助，由錦里慈善基金會捐贈專款，委由萬海慈善基金會進行審查，經判定屬家庭經濟弱勢者，於通過審查後可獲得入住陽光士林珮柏旅館標準雙人房住宿最多20天的費用補助，讓他們得以安心就醫；今年8月再增加天閣酒店復興館以及天雲旅棧中山館。

個案陳小姐住在彰化，自從先生過世後，孤身一人罹患子宮頸癌的她在同是癌友的陪伴下入住旅館，準備面對20次化療，她說：「原本很擔心陪病的朋友沒有合適的住處及費用，還好有「安心醫泊」專案的幫忙。」

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陽光士林珮柏旅館客務主任UNA表示：「對於這些從外地來台北就醫投宿的客人，全體同仁都盡心服務並協助提供他們所需。」

今年8月起，「安心醫泊」合作旅館新增加了天閣酒店復興館以及天雲旅棧中山館，連同原本合作的陽光士林珮柏旅館都具有離捷運站近、交通便利的優點，提供外縣市至雙北就醫的民眾更多選擇。

萬海慈善莊斐斐執行長表示：「藉由錦里慈善基金會的補助，我們希望遠地來的經濟弱勢病友能安心治療，也讓陪同就醫、照顧的家屬無須再為住宿費用備感壓力。今年，特別感謝天閣酒店集團認同本會理念加入合作，擴展兩處住宿據點，讓病友可以依據醫院所在地，有更多便利的選擇。」

「安心醫泊」為協助遠地就醫民眾，住院前後緩衝期間之住宿需求，及遠地就醫民眾之陪伴者住宿需求，凡非居住於台北市、新北市，因疾病需求於台北市、新北市就醫且有住院治療事實而衍生住宿需求者，或因重大疾病進行電、放射性治療者，或需提前門診或住院治療者，皆可透過醫院社工室、有社工編制之公私立社福單位提出轉介申請。歡迎有住宿需求的民眾，參考萬海慈善官網公告實施辦法https://wanhai-charity.org.tw/carehotel-application/提出申請或來電洽詢（02）25677961分機7136。