準備跳槽！全公司狂問要去哪「該說實話嗎」　網力勸：沒必要

▲原PO近期提了離職，被主管狂追問要去那家公司。（示意圖／翻攝自pexels）

圖文／CTWANT

離職時的交代藏著許多眉角！一名網友表示，目前要從一間外商跳到一線IC廠，提離職時各主管和人資都問他接下來的安排，他雖然認為主管是真的在替他著想，但總覺得好像保密較妥當，所以都一律不講，但他也好奇「在離職前如果說出自己下家的話有可能造成什麼影響？」

原PO在Dcard以「提離職後會透露多少」為題發文，指出他目前要從一間外商跳到一線IC廠，提離職的時候各個主管和人資都問他接下來要去哪，雖然辦公室氣氛融洽，大家都算熟，「聊原因的時候也感受得到這些主管是真的在替你著想跟想你的未來」，但總覺得替自己保密比較好，所以都一律不講。他也好奇問，若排除2間公司有合作關係，日後會馬上相見的情況，「在離職前如果說出自己下家的話有可能造成什麼影響？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文一出引起熱議，網友紛紛建議他「誰會替你著想你的未來啊 別鬧了」、「請回答專業術語『先休息一下』，這樣大家就會懂了」、「完全沒必要講啊，說出來會幫你去跟新公司談加薪5萬嗎」、「我都說生涯規劃，管我下家要去哪幹嘛」、「沒確定offer前別說，另外不要去有旋轉門條款或會妨礙轉職的部門或公司，對職涯很傷」。

還有人分享，「我是資歷查核的時候被前主管婊，至於我為什麼會知道，因為新主管提醒我以後別再寫那個人，呵呵」、「之前有同事要跳槽不小心透露下家，結果公司高層偷偷跑去找對方，最後那位同事offer沒了」。

延伸閱讀

▸ 寶寶剛滿月！一看嬰兒車價錢傻了 家長：窮人不配生小孩？

▸ 老人29顆牙全被拔光！症狀曝光後悔了 醫驚：瘦到脫相

▸ 自習室讀書「收到1紙條」！句尾2顆愛心：謝謝配合 他怒噴：勸你放棄