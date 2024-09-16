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電信業「踩紅線」將限制號碼核配　數發部也將修法獎勵防詐

▲數位發展部預告修訂《電信號碼申請及核配辦法》部分條文。（圖／ETtoday資料照）

記者楊絡懸／台北報導

為了配合防詐條例實施，數位發展部預告修訂《電信號碼申請及核配辦法》部分條文，如果電信業者違反防詐條例，將受到一定期間內號碼核配數量的限制，此外，主管機關也有權抽查特殊號碼的使用狀況，預計最快於今年底實施。

根據修訂草案，電信業者如果違反防詐條例相關規定，並被國家通訊傳播委員會（NCC）開罰，就會把違法情形納入審酌，並號碼核配數量的限制。此外，該草案也針對「19XY」等電信特殊服務號碼，例如防疫專線1922、台鐵路線障礙物緊急通報專線1933，都將進行管理。

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數發部表示，19XY號碼目前已核配20多組，主要用於急難救助、公共事務諮詢及慈善服務等需求，雖然使用範圍不大，但電信號碼是國家稀有資源，為了防範被詐騙集團或民間濫用，將增訂相關管理規範。

修訂草案也規定，獲核配特殊服務號碼的電信業者在調整計畫書時，需重新經過核准，以避免號碼使用與原先規劃不符；主管機關也有權隨時抽查使用特殊服務號碼的情況，且電信業者有義務配合抽查。

此外，數發部也預告修訂「數位發展部協助產業創新活動補助獎勵及輔導辦法」部分條文，將強化防詐措施，包括透過宣導、產學合作研發軟體等技術，提升社會識詐及阻詐能力，草案預告30天，並增訂相關單位針對從事數位經濟相關產業的防詐措施，提供補助、獎勵或輔導等。

關鍵字： 防詐電信號碼補助數位發展部

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