全球央行周來臨！專家估美國降息1碼或2碼「機率各50%」

▲市場靜待美國聯邦公開市場委員會（FOMC）利率決策會議。（圖／路透）

記者楊絡懸／台北報導

全球超級央行周來臨，市場靜待美國聯邦公開市場委員會（FOMC）利率決策會議。保德信認為，由於美國8月CPI出現連續5個月放緩，預估降息一碼及兩碼的機率「各一半一半」，今年底前仍有4至5碼的降息空間。

PGIM Jennison美國成長基金產品經理彭子芸表示，美國聯準會（Fed）本周底定降息，根據芝加哥商品交易所FedWatch工具顯示，降息一碼及兩碼的機率各為50%；展望後市，市場將持續從最新公布的利率點陣圖來判斷年底前聯準會的降息空間，同時也將專注官員對於美國經濟未來的看法。

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在經濟數據方面，彭子芸指出，美國通膨持續走弱，8月CPI年增2.5%，連續第5個月降溫，並創2021年2月以來新低，然而核心CPI受住房價格影響月增0.3%，小幅高於預估值的0.2%；至於8月生產者物價指數（PPI）年增1.7%，小幅低於預期的1.8%，整體通膨下降趨勢未變，不過住房價格仍存在韌性。

針對美股走勢，彭子芸分析，美股上周在資訊科技群領漲之下，幾乎全數收紅，預期等待FOMC會議結果前震盪機率較高，但因為市場對於聯準會啟動降息循環已無懸念，可望進一步強化「經濟軟著陸」的信心，預料美股全周有望呈現強勢整理格局。

至於中國股市則表現吊車尾，PGIM保德信中國品牌基金經理人林哲宇指出，中國通縮壓力未減，投資人對經濟復甦依舊缺乏信心，中國8月CPI年增0.6%，雖然較前值0.5%小幅上揚，但仍低於預期的0.7%，而PPI則下降1.8%，降幅大於預估的1.5%，也加劇投資人對中國通縮的疑慮。

另一方面，中國8月份進出口數據表現分歧，8月出口自前月的年增7%，加速至8.7%，優於預期值，然而進口方面卻僅年增0.5%，遠低於7月份的7.2%，造成此結果主要仍是因為中國內需依舊疲弱。

林哲宇說明，根據國際信評機構惠譽最新報告預估，中國明年經濟成長將放緩至4.5%，今年則預計成長4.8%，在通縮壓力加劇之下，中國人行可能很快會進一步降息，預期一年期中期借貸便利MLF利率，將由目前的2.3%下調至2.2%，並在明年降至2%。