台灣「隱形冠軍」跌落神壇　2大廠房淪法拍

▲安捷是業界隱形冠軍，產品包括湯碗、杯類容器、免洗餐盒等。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

成立37年的安捷，由現任董座石國所成立，主要生產包括塑膠杯、便當盒、豆腐盒、果凍盒等食品包材，1年可以生產3億個飲料杯，銷往世界各國，全球市占率曾高達30％，不被飲料杯界譽為「杯王」，如今卻爆發財務危機、勞資糾紛。

這次爆發經營權紛爭的安捷，由石國於1987年創立，主力生產包括湯碗、杯類容器、免洗餐盒、蔬果包裝盒等食品包材，還替星巴克、好市多製造CPLA生物可分解飲料杯，飲料杯全球市佔一度高達3成，被同業譽為「杯王」。

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除食品包材外，安捷也跨足醫療一次性產品，像是口罩、耳溫槍套等，2002年台灣爆發SARS疫情，政府下令全民量體溫，由於耳溫槍套供不應求，衛生署疾病管制局（現為衛生福利部疾病管制署）還對外招標採購，當時得標廠商美迪津，就是與安捷合作。

安捷全盛時期，一年營收達10億元以上，吸引包括三重富商、高雄某上市電纜公司、丹麥政府開發中國家基金會（IFU）亞洲投資顧問進行投資。2017年，石國還擬訂「10年百億」計畫，希望把智慧數位技術整合至製造和工業流程，並規劃搶攻B2C市場，讓餐廳、飲料店可以透過網路直接向公司下單，目標10年後營業額可以一舉成長至百億元。

沒想到，2020年起，受到新冠肺炎疫情衝擊零售食品業，安捷營運也跟著每況愈下，營收、獲利雙雙下滑。根據公司自結財報，2022年營收約2.9億元、每股虧損4.97元，2023年營收腰斬剩1.5億元、每股虧損1.9元。

為應付財務危機，公司派今年初決定把旗下平鎮、龍潭兩座廠房，以「清償債務」名義淪落法拍。另方面，去年起，安捷更積欠勞工薪資、資遣費，進一步爆發勞資糾紛，至今仍未達成和解共識。

▲安捷旗下平鎮、龍潭兩大廠房，今年初雙雙以「清償債務」名義淪落法拍。

這幾年，石國雖積極為安捷進行瘦身與業務改造，並陸續處分公司資產，也規劃廠房售後回租，但相關做法卻引發大股東不滿。「現有經營團隊根本無法有效管理公司，導致經營不斷惡化，為讓公司重回正軌，股東們才會進行串聯，決定發動董監改選、撤換經營團隊。」鄧雲峰氣憤地說。

鄧雲峰更對外喊話：「改選後，新的經營團隊將致力於整頓公司的財務狀況，重新評估公司資產，以解決當前財務困境；此外，也希望引入更多專業人士加入管理層。」股東們串聯召開臨股會，撤換經營團隊的行動能否成功，經營權是否真的易主？各界都等著看。



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