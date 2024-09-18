不受中秋影響！00944填息率達8成　00918將除息「今最後買進」

▲台股中秋節後開市，開盤震盪走低。（圖／ETtoday資料照）

記者楊絡懸／台北報導

擁有2.4萬股民的「月配息ETF」野村趨勢動能高息（00944）18日進行除息交易，不但沒有受到降息因素或中秋變盤等觀望氣氛影響，早盤仍開出小漲、正緩步邁向填息之路，目前填息率已達82.8%。

00944每單位配息金額為0.058元，即每張可得58元，如果以9月16日收盤價14.94元計算，單次股利殖利率為0.388%，換算年化殖利率4.66%。

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觀察00944股價走勢，首日除息參考價14.882元，早盤以14.93元開出最高價，正緩步邁向填息中，目前填息率已達82.8%。

「半年配ETF」野村臺灣新科技50（00935）成立以來首次除息，每單位配息金額為0.6元，首日除息參考價20.87元，開盤最高價一度衝上20.99元，隨後收斂至20.7元左右，對比除息前收盤價21.47元，填息率為20%。

市場法人提醒，儘管部分ETF配息報酬率亮眼，但股利是從淨值而來，除息當下就等於是把錢領出來，如果沒有順利填息，那麼整體而言，這些股息也都不是額外的收益，因此仍需要注意市場行情波動帶來的風險。

另外，擁有14萬股民的「季配息ETF」大華優利高填息30（00918）也將於9月19日除息，配息金額為每單位0.78元。

觀察即將除息的00918，如果以9月16日收盤價24.32元計算，單季殖利率為3.2%，換算年化殖利率為12.8%。想要參與配息的投資人，需於今日收盤前買進持有。