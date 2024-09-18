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黃仁勳出售24萬股持股　套現超過9億元

▲▼NVIDIA輝達創辦人暨執行長黃仁勳。（圖／記者湯興漢攝）

▲NVIDIA輝達創辦人暨執行長黃仁勳。（圖／記者湯興漢攝）

記者高兆麟／綜合報導

根據外媒報導，NVIDIA執行長黃仁勳賣股套現超過9.14億元，根據美國證券交易委員會（SEC）9月16日揭露衣料，黃仁勳於9月12日、13日以每股均價118.9663美元，賣出24萬股普通股，價值約為2855.19萬美元。

根據計算，黃仁勳在過去3個月已套現逾211億元新台幣。

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NVIDIA 17日股價以115.59美元作收，跌幅約1.02%，不過今年以來已經漲139.96%。

關鍵字： 黃仁勳

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