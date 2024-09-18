新光金委託書徵求今開獎！正反派大爆炸 29組人馬強力對決

台新金（2888）與新光金（2888）預計10月9日各舉行股東臨時會決議合併案，此舉也攸關雙方可否完成合併第一戰。新光金今（18）日正式公告委託書徵求名單，合計雙方共有29組徵求人，徵求贊成有16組，反對則有13組，徵求場所更涵蓋三大民間通路外，還有9家券商或銀行參與，徵求盛況空前。

中信金搶親卡關！ 新光金10分鐘爆22萬張大量跌逾7%

新光金（2888）併購題材生變，今（18）日開盤10分鐘爆逾22萬張大量，為個股成交王，不過股價重跌1元或7.49%，最低報12.35元；相反的，遭金管會裁示「緩議」公開收購新光金的中信金（2891）湧入逾5萬張大量，上漲1元或3.06%至33.75元。

不受中秋影響！00944填息率達8成 00918將除息「今最後買進」

擁有2.4萬股民的「月配息ETF」野村趨勢動能高息（00944）18日進行除息交易，不但沒有受到降息因素或中秋變盤等觀望氣氛影響，早盤仍開出小漲、正緩步邁向填息之路，目前填息率已達82.8%。

Fed利率決策倒數計時 傳聲筒：情況複雜、至今降幅存疑

聯準會（Fed）利率決策會議召開進入倒數計時，有「聯準會傳聲筒」的《華爾街日報》資深記者 Nick Timiraos 在X平台上發文指出，聯準會這次降息「情況複雜」，他表示，至目前為止Fed仍對2年來首次降息的幅度存疑。

咖啡豆價格恐飆漲6成 路易莎8筆商品期貨價申報達損失上限

隨著氣候變遷加上地緣政治影響，全球咖啡供應鏈正面臨嚴重中斷，咖啡豆期貨價格持續飆升、恐將上漲超過6成，就連我國咖啡業者路易莎咖啡（2758）近期也頻頻申報契約價達損失上限。

黎巴嫩爆炸BB Call來自台灣？ 經濟部：應為出口後遭改裝

黎巴嫩真主黨成員的呼叫器（BB Call）17日發生集體爆炸，造成9死近3000傷；該批呼叫器製造商「Gold Apollo」（金阿波羅）總部在台灣，但業者澄清並非由其直接製造，經濟部也向廠商了解，相關產品並沒有直接出口到黎巴嫩，判斷應該是出口後遭到改裝。

新光金大股東洪士琪4聲明 「支持新新併」

新光金（2888）即將在10月9日召開股東臨時會，由於大股東對於是否與台新金（2887）合意併購意見分歧，被市場視為「史上煙硝味最濃」，新光金大股東新勝、臺灣新光實業法人代表洪士琪今（18）日發出4點聲明，強調「支持新新併」。

黃仁勳出售24萬股持股 套現超過9億元

根據外媒報導，NVIDIA執行長黃仁勳賣股套現超過9.14億元，根據美國證券交易委員會（SEC）9月16日揭露衣料，黃仁勳於9月12日、13日以每股均價118.9663美元，賣出24萬股普通股，價值約為2855.19萬美元。

60萬股民照過來！7檔台股ETF今除息 最高年化配息率逾10%

中秋節後又進入本（9）月台股ETF除息高峰，統計今（18）日共計有7 檔將除權息，受益人數逼近60萬人，其中元大台灣高息低波（00713 ）、兆豐龍頭等權重（00921）以及迎來上市掛牌首除息兆豐電子高息等權（00943）年化配息率逾10%最亮眼。

大船入港「水手先翻船」？首檔航運ETF掛牌前 淨值跌破發行價

全台首檔「航運ETF」野村全球航運龍頭息收（00960）預計9月20日掛牌，發行價15元，不過根據最新資訊，00960每單位淨值為14.94元，淨值跌破發行價，受投資人關注。