新光金委託書徵求今開獎！正反派大爆炸　29組人馬強力對決

▲新光金股東會，小股東排隊入場資料照。非即將召開會議。（圖／記者陳瑩欣攝）

記者陳瑩欣／台北報導

台新金（2888）與新光金（2888）預計10月9日各舉行股東臨時會決議合併案，此舉也攸關雙方可否完成合併第一戰。新光金今（18）日正式公告委託書徵求名單，合計雙方共有29組徵求人，徵求贊成有16組，反對則有13組，徵求場所更涵蓋三大民間通路外，還有9家券商或銀行參與，徵求盛況空前。

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▲新光金股東會通知單。（圖／翻攝新光金公告）

根據公告，公司派（以台新金董事長吳東亮、大股東洪士琪等人為主）以贊成合併議案提出16組徵求人，包括東博投資、傳文國際、新勝公司、王田毛紡、台灣新光實業、文士企管、良木企業、洪琪公司、家邦投資、吳邦聲、新沛實業、瑞芳農業、興吉投資、北投大飯店、永光公司、吳娟娟。

合作徵求場所包括傳統三大民間通路（全通、長龍、聯洲企管顧問），合作券商包括台新證、富邦證、華南永昌證、康和證、國票證、大昌證6家券商。

至於另一派股東（以新光金創辦人吳東進、大股東林伯翰）和小股民自救會以投下合併反對為主共計13組人馬，多以自然人為主，包括黃逸仁、林松檜 、 陳乾信、陳麗鳳、李柔蓁、連紀暘、許佳盈、新光國際開發、台灣新光不動產開發 、新光國際投資 、豐澤國際、林伯翰、林偉澤。

而合作徵求場所以中國信託銀行、中信證和元大證三大通路為主。

依法規規定，合併案屬於股東會中重度決議，若出席人數不足全數股東二分之一，需獲得出席人數三分之二同意，不過依雙金併（台新金併新光金）又碰到中信金搶親題材熱炒，料此次股東出席率拚9成，要通過合併案必需取得出席人數一半同意。