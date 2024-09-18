映泰再飆漲停！營收淡「養小金雞加持」　激勵股價拉一根大紅柱

▲台股中秋節後開市，受美國降息政策觀望影響震盪。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者楊絡懸／台北報導

台股18日中秋節後開市，大盤受美國降息政策觀望影響震盪走低，不過觀察盤面亮點，其中，板卡廠映泰（2399）股價走高，接近早上11點30分時直衝漲停，拉了一根大紅柱，受投資人關注。

映泰營收表現並不亮眼，但近期股價飆漲，讓投資人充滿好奇。觀察映泰業績情形，8月營收1.32億元，月減26.5%，年減31%；累計今年前8個月營收14.7億元，年減7.26%。今年上半年淨利0.42億元，每股淨利（EPS）0.24元。

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事實上，映泰透過投資「兩隻小金雞」切入矽光子領域，目前持股元澄半導體11.33%、先發電光9.95%，由於這兩家公司受超微（AMD）青睞，三方攜手合作打造未來伺服器關鍵技術的矽光子生態系，讓大股東映泰也躋身火熱的矽光子概念股。

映泰主要產品包括電腦主機板、顯示卡、固態硬碟、動態隨機存取記憶體（DRAM）等硬體，近期也切入智慧運算應用與充電樁控制板等綠能解決方案。

此外，映泰也是AMD顯示卡重要供應商之一，法人看好後續營運將受惠於新一代MI300晶片的銷售。就目前來說，雖然映泰尚未釋出矽光子領域的相關戰略，但隨著AI和高效能運算（HPC）需求增加，市場仍高度關注映泰布局及未來發展。

映泰董事長王明義表示，布局多年的工業電腦（IPC）已經切入邊緣AI，並搭載晶片平台方案，後續也會陸續推出其他平台，將持續提供邊緣AI解決方案，預期今年相關產品業績比重達10%至15%。