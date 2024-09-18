晶華旗下「北投晶泉丰旅」開幕　拚年底前住房率7成、房價破萬元

▲晶華國際酒店集團營運長吳偉正。（圖／記者廖婕妤攝）

記者廖婕妤／台北報導

晶華（2707）國際酒店集團「晶泉丰旅」品牌旗下第2個據點「北投晶泉丰旅」正式開幕，平均房型14坪起跳，預期年底住房率可達7成、平均房價可以破萬元；同時，北投晶泉丰旅也成為集團旗下第16家飯店，總房間數突破2500間。

晶華表示，北投晶泉丰旅耗時3年籌建，這是繼礁溪之後，集團再次鎖定溫泉勝地開設飯店提供住宿與餐飲服務，除了開始接受訂房之外，館內的「三燔北投」及「泉源閣」2間餐廳也同時開幕營運，預計住房將占營收6成、餐飲占4成。

[廣告]請繼續往下閱讀...

晶華指出，北投溫泉飯店林立，相互良性競爭的狀況有望提高整體景點能見度與吸引力，強打交通便利、服務細膩及健康永續等3大特點，除了吸引國旅客人外，也瞄準日本、香港、新加坡等國際觀光客，目前開幕價6999元，含一泊一食，目標年底前要將北投晶泉丰旅住房率拉至7成、平均房價預計可突破萬元。

此外，晶華旗下受到0403花蓮地震影響的太魯閣晶英酒店，也將於10／1重新開幕，初期每周營業4天，陸續也有訂房進來，但還是要等交通問題完善解決後，才會逐步全面開放。至於頭城晶泉丰旅則預計2026年開幕，與東森集團攜手打造的「Silks X晶英薈旅」也希望能在2026年底如期開幕。