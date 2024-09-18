IEAT會員首赴加拿大亞省考察淨零減碳　深探台加產業合作商機

▲IEAT企業參訪團與CCC主辦單位Edmonton Global合影。（圖／IEAT提供）

記者張佩芬／台北報導

IEAT掌握國際淨零政策及趨勢，獨家籌組今年業界唯一「加拿大國際碳捕捉大會企業參訪團」，實地帶領會員企業前往加拿大中西部亞伯達省(Alberta)首府愛德蒙頓市(Edmonton)參與全球唯一專注於碳捕捉、碳利用及碳封存專業領域的國際大會「加拿大國際碳捕捉大會(Carbon Capture Canada,以下簡稱CCC)」，期間更為團員客製化商務行程，佈局台加企業合作新契機。

IEAT與加拿大亞省姐妹會同時係CCC主辦單位「Edmonton Global」攜手合作下，帶領會員企業搶先掌握加拿大減碳優勢技術，安排參觀一系列碳捕捉、利用及封存等高端技術及Solution( carbon capture, utilisation and storage , 以下簡稱CCUS)。在CCC大會上，由主辦單位安排碳權專家進行個別導覽，解說並介紹加拿大與全球企業在CCUS技術方面的發展及技術合作之成果，同時進一步解說碳封存領域在地質監測技術及軟體應用等各層面，另結合3D列印來模擬探測全球地層來開發適合執行碳封存之區域，以協助國際企業全盤掌握CCUS的主要趨勢並解決各產業所面對的碳權問題。

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大會前夕，團員們更參加亞伯達省大學(Alberta University)舉辦CCUS研討會、參觀碳封存技術在地質監測的實驗進度和成效，以深入且全面的瞭解CCUS概念及應用，另外本團全體團員同時應邀出席大會主辦單位辦理的VIP交流晚宴，與來自世界各地碳權專家代表及企業進行交流。

▲CCC主辦單位專門安排碳權專家為IEAT企業參訪團進行導覽。 （圖／IEAT提供）

加拿大的石油和天然氣儲備量分別列為全球第3和第4大出產地，其中因亞伯達省地層蘊含豐富瀝青，該省為加拿大主要產油省份且賺取龐大外匯，其產量佔加國77.4%，當地因蘊含豐富的石油、瀝青，加上石化工業發達，地層下的油管通路四通八達，目前亞伯達省擁有全球最長輸送二氧化碳管線(ACTL)，且地理位置不位於地震環帶中，使得碳封存技術獨步領先全球。而在綠色能源–氫氣方面，由於擁有全球最大製氫廠且氫儲能及直接出口之技術獨步全球，使得加拿大成為全球氫能出口創匯主要國家之一。

此外，為協助會員企業開拓加拿大市場，造訪期間更特別安排媒合商談會，邀請加拿大知名食品加工廠與生技保健廠商與本團團員洽談。值得一提的是，本會特別透過姐妹會(亦即CCC主辦單位)特別安排參觀亞伯達省在今年世界威士忌獎拿下世界冠軍的威士忌酒廠「Anohka Distillery」，以及去年獲選為加拿大議長御用酒獎的威士忌酒廠「Rig Hand Distillery」，團員對於代理大中華地區獨家代理權極具信心。

▲在VIP交流晚宴與Edmonton市長Amarjeet Sohi(右三)及當地企業合影。（圖／IEAT提供）

亞伯達省不僅蘊含豐富天然資源，更被譽為加拿大草原三省之一，盛產小麥及油菜，其首府愛德蒙頓市以發展乾淨氫能技術、食品農業、醫療保健、人工智慧(AI)、貨運物流等潛力產業傲視全球，當地同時以人口紅利高佔比、高等教育等吸引跨國集團進駐投資。

展望未來，IEAT將持續與加拿大保持密切互動，目前IEAT在加拿大10個省份中已分別與卑詩省(British Columbia)、亞伯達省(Alberta)、安大略省(Ontario)當地重要工商組織簽署合作備忘錄、建立緊密商貿連結合作，期盼往後再延續與加拿大堅實的經貿網絡，為雙方企業開拓貿易新契機！

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