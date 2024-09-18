雙薪月入10萬能爽過？全場嘆「不生剛好夠」：其實蠻緊繃的

▲示意圖，與本文無關。（圖／資料照）

記者鄺郁庭／綜合報導

物價不斷漲、薪水卻幾乎凍結的時代，總讓人感到生活不易。就有網友感嘆，雙薪家庭就算月收10萬，如果有房有車，一個月扣掉房貸3萬5、車貸1萬5，剩下7萬可以用，感覺生活還是蠻慘、很難過。話題引發共鳴，就有人直呼雙薪10萬，不買房不生小孩才能爽過，「不生剛好夠用」、「其實滿緊繃的。」

有網友在PTT的Gossiping板問卦「雙薪10萬生活很拮据嗎？」文中表示，雙薪家庭月收10萬，再加獎金30萬，一年大約150萬。如果有房有車，一個月扣掉房貸3萬5、車貸1萬5，兩人一個月就剩7萬多能用，令原PO直呼，「感覺蠻慘的，雙薪家庭月收10萬，生活是不是很難過啊？」

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看到貼文後，就有人秒點頭，「兩個人10萬就剛好夠過日子而已」、「單薪11覺得快跑路」、「不生剛好夠用」、「繳完房車貸錢，身體都還不能出大毛病」、「物慾高就很拮据」、「雙薪年收兩百萬，兩個小孩一車一房所剩無幾」、「我單薪10萬都覺得難過了，雙薪還10萬，慘！」

還有過來人幫算，「這樣算下來一天兩千，其實滿緊繃的，這還是不算有養小孩、照顧老人的前提」、「慘！這種養自己要省吃節用，還生什麼小孩？房貸三分之一，算三萬好了，保險買一買跟意外金。我看我同事搞不好雙薪也就不到十萬，還吃泡麵、天天便當，不到四十都白髮，靠北啊！」

不過，也有網友表示，「就普通人不到拮据吧？」「平庸的過還過得去，沒必要就不買車」、「難不難過是看資產與負債決定，不是單純看薪水就好」、「老實說一年一百五還說不夠的，真的莫名其妙。」有人則直呼可以過很爽，「不生小孩7萬很輕鬆」、「不買房不買車不生小孩，每季都能出國玩。」