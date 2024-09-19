不愧是業界龍頭　MSC單飛後精心設計的航線避繳歐盟大筆碳稅　

▲地中海航運透過非歐盟區域港口，避繳歐盟大筆碳稅。（圖／翻攝自MSC官網）

記者張佩芬／台北報導



貨櫃船運市場龍頭地中海航運(MSC)明年2月即將與馬士基拆夥，該公司近日宣佈推出自己獨立網路服務，單飛後的航線設計，亞洲-北歐七條航線中有六條列入「非歐盟區域港口」，減少被納入歐盟排放交易體系(EU ETS)的排放和需要繳納的碳配額，讓航運評論員誇讚太厲害了，不愧是業界龍頭。

MSC因為股票未上市，很多訊息未公開，原本就是家神秘的公司，因為船隊規模太大，選擇脫離海運聯盟，獨立經營，脫盟後的新航線安排，讓人刮目相看。

今年1月1日起，航運業正式被納入歐盟碳排放交易體系(EU ETS)，歐盟要求所有進出歐盟和歐洲經濟區港口的船舶為其碳排放繳納碳配額(EUA)。每排放一噸二氧化碳需要繳納一個EUA，需要支付約100美元，繳納範圍從進入歐盟前的最後一個港口算起，但是這個開始計算EUA的港口，必須在300海浬以外。

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船公司現在是將碳稅以附加費形式轉嫁給託運人，大陸信海事網分析，任何優化其航線網路以控制該成本的航運公司都有可能取得市場的主動權，尤其是在貨櫃運費快速下降並保持低迷的情況下，這有可能改變遊戲規則，使其成為客戶的首選。

MSC在亞洲-北歐航線7個環線中，有6個加入了「非歐盟區域港口」，包括英國的佛列斯多(Felixstowe)、倫敦、南安普頓(Southampton)與埃及的達米埃塔(Damietta)，這樣的航線優化，將減少MSC被納入EU ETS的排放和需要繳納的碳配額。

例如GRIFFIN航線中的新加坡-摩洛哥的丹吉爾(Tangiers)-南安普敦，其中新加坡-丹吉爾Tangiers航段可能依然被納入EU ETS，因為丹吉爾港距離歐盟不到300海浬，並且該港66%以上的貨櫃都屬於轉運貨，但因丹吉爾港之後的下一個港口為南安普頓港，這個英國港口不屬於歐盟，因此新加坡-丹吉爾航段免了EU ETS。

但是7條航線中的「SWAN航線」服務於斯堪地納維亞半島，這個地區的瑞典，挪威、丹麥等彙集了對脫碳有需求的關鍵客戶，為脫碳付費的意願強，該航線就沒有安排「非歐盟區域港口」。

一般的情況下，支付了ETS附加費的客戶不需要再購買「綠色航運產品」(如MSC的生物燃料解決方案，或馬士基的Eco Delivery）。 但購買綠色航運產品肯定更好，MSC可能希望通過監管論點將成本集中在最容易接受的市場上，並可選擇讓相同的客戶購買“綠色航運產品”。

在亞洲-地中海航線，MSC6個環線都加入了「非歐盟區域港口」，包括阿布杜拉國王港(King Abdullah)、埃及的達米埃塔(Damietta)、象牙海岸的阿必尚(Abidjan)，將可減少MSC被納入EU ETS的排放和需要繳納的碳配額。

MSC充分利用了中東阿布杜拉國王港的樞紐地位，這也使他們能夠加倍幹線貨運量，增加這些服務的盈利能力，並使其更能抵禦亞洲地中海貿易航線不斷發生的運量變化。

國內外籍船公司高階指出，馬士基和赫伯羅德新組成的雙子星聯盟(Gemini)傳出也有類似安排，主要利用英國的非歐盟成員特殊地位，後續發展有待觀察。