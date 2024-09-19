ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

財經雲

每年穩定加薪！出社會6年「沒換過工作」　網指1點羨煞：很幸運

SKYPE、上班族、電腦。（圖／記者陳俊宏攝）

▲原PO畢業後在同間公司待了6年。（圖／記者陳俊宏攝）

記者施怡妏／綜合報導

離開自己熟悉的工作環境，是一件需要深思熟慮的事，一名網友表示，畢業之後就在這間公司工作，至今已經6年了，期間主管和經理曾提議他接任主管職位，但他都以「能力不足、有更適合的同事」為由婉拒，現在穩穩地做，薪水穩定增加，跟同事相處也很愉快。對此，網友直呼「有好環境的話我也不想換」。

有網友在Dcard發文，自畢業後至今，已在同一家公司工作了6年，原本有想過換工作，但想到要重新寫履歷、面試、談薪水，就覺得麻煩，於是放棄了。

[廣告]請繼續往下閱讀...

工作期間主管和經理曾問過他，要不要接管理職位或負責主要項目，但他都以「能力不足、有更適合的同事」為由婉拒。目前的工作內容與剛入職時差不多，薪水也有穩定的增長，且職場環境愉快，「換了工作就不一定了，好奇有沒有人和我一樣都沒換過工作的？」

貼文曝光，網友感嘆好工作難找，「畢業後到現在7年都是同一份，有考取證照跟調薪，薪水從2.6萬到現在4萬，加上工作又清閒所以就繼續待，公司有5位前輩待了40年退休，所以我覺得這是適合待到退休的公司」、「都沒換總比一直換來得好」、「我第一份工作做了13年，為了孩子才換現在的工作」、「工作快7年，上頭主管換了也快6個，期間也跟你一樣有想換，履歷都寫好獵頭也來找過，但最後就是懶」、「我的前主管，從大學畢業的第一份工作做了10年才換第二份工作，那履歷表叫一個乾淨」。

也有網友勸他可以去外面闖闖看，「我以前一開始也是做6年多，一直不敢換，一換之後，發現外面有點操，然後沒換都不知道，原來自己能力不是很好，換工作後，學到超多新技能」、「我都鼓勵年輕時多換工作才能增進自己的能力」、「有時候變動一下才知道自己缺點在哪，才可以反思自己精進自己」。

也有人建議，「有個說法是，可以去觀察職場有沒有老中青三代共存，再看看資深同事過著什麼樣的生活，那就是未來自己的情況，如果有年齡斷層要去瞭解原因，是否能夠接受，但若想轉職還是建議趁年輕」。

關鍵字： 留任工作環境穩定薪水同事相處換工作

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊　按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

快訊／央行出重手！利率連2凍　第7波房市管制上膛、升準1碼

快訊／央行出重手！利率連2凍　第7波房市管制上膛、升準1碼

雖美國聯準會（Fed）宣布降息2碼（0.5個百分點），啟動降息循環，惟中央銀行今（19）日召開第三季理監事會議，會中維持政策利率不變，利率連2凍，但祭出第7波調整選擇性信用管制措施，央行此次也同樣調存準率升1碼（0.25個百分點）。

2024-09-19 16:43
史上最狠打房！楊金龍嗆「給投機客一個Lesson」　QA懶人包一次看

史上最狠打房！楊金龍嗆「給投機客一個Lesson」　QA懶人包一次看

央行總裁楊金龍今（19）日宣布祭出第7波房市管制，揚言「這是給投機客一個Lesson（教訓），讓他們有個警覺」，楊金龍認為，房市已經過熱，要Cool down（冷靜）下來。楊更首曝，這次升存款準備率1碼再收回1250億元，央行理事成員評價認為「很Powerful」（夠力）。

2024-09-19 18:14
央行祭打房重拳！ 楊金龍說3次「嚴峻」　預期會迎來抱怨

央行祭打房重拳！ 楊金龍說3次「嚴峻」　預期會迎來抱怨

央行總裁楊金龍今（19）日理監事會後向外公告祭出第7波選擇性信用管制，楊金龍共說3次「嚴峻」形容銀行授信過度集中不動產的問題，楊首曝「管制壓力大於前6次（打房）的總和」，他也預期「第7次信用管制會迎來很多Complain（抱怨）」、

2024-09-19 18:12
統一集團與Yahoo成立「電商合資公司」　掌控8成股權

統一集團與Yahoo成立「電商合資公司」　掌控8成股權

統一集團（1216）今（19）日宣布，正式與Yahoo完成Yahoo台灣電子商務業務的合資，在此新的合作架構下，統一集團和Yahoo分別持有電商合資公司80％與20％股份，並委任Yahoo台灣執行長暨Yahoo亞洲區總經理黃吉樂（Pete Wong）同時擔任電商合資公司執行長，帶領既有的營運團隊及規劃策略願景，與統一集團及Yahoo旗下各事業單位合作，持續推動電商業務發展。

2024-09-19 16:40
快訊／大雨開轟！新北市中和、土城　雙列一級淹水警戒

快訊／大雨開轟！新北市中和、土城　雙列一級淹水警戒

受到大雨來襲影響，經濟部水利署今（19）日下午3點40分針對新北市中和區、土城區發布一級淹水警戒，當地已出現明顯積淹水，呼籲民眾注意。

2024-09-19 15:58
台塑高階幹部在中國「被邊控」　公司：該員身體平安、行動自由

台塑高階幹部在中國「被邊控」　公司：該員身體平安、行動自由

近期不斷傳出有台灣民眾前往中國入境時遭到海關扣押，日前也傳出台塑（1301）集團1名高階幹部入境中國後遭到公安扣押，並在盤查結束後仍對其境管不讓回台，對此，台塑今（19）日發佈聲明指出，公司仍在瞭解中，目前該員身體平安、行動自由，正配合中國官方調查中。

2024-09-19 15:54
Fed降息效應！200萬人瘋搶債券ETF　櫃買中心示警

Fed降息效應！200萬人瘋搶債券ETF　櫃買中心示警

由於市場充滿美國聯準會（Fed）降息預期，國人瘋狂湧入債券ETF，根據櫃買中心統計，市場上共計已有85檔債券ETF，規模逾2.8兆元，每日成交值高達135億餘元，比起去年同期爆增168%，同時一般自然人（非法人戶）突破200萬人，櫃買中心示警投資人，ETF配息率不代表報酬率，也應注意市價與淨值折溢價情形。

2024-09-19 15:31
大摩腰斬SK海力士目標價喊「凜冬將至」　業界批：太過悲觀

大摩腰斬SK海力士目標價喊「凜冬將至」　業界批：太過悲觀

根據外媒Investing報導，摩根士丹利發佈報告，將記憶體廠SK海力士的目標價大幅下調54%，從26萬韓元下調至12萬韓元，並將三星電子的目標價下調27.6%，從10.5萬韓元降至7.6萬韓元，不過報告一出，也有不少業內人士認為這一看法太過悲觀。

2024-09-19 10:11
百萬股民揪心！00929填近2成後貼息　00918、00915緩步填息

百萬股民揪心！00929填近2成後貼息　00918、00915緩步填息

台股19日開低後翻紅，隨後於平盤震盪，其中，有3檔ETF包括復華台灣科技優息（00929）、大華優利高填息30（00918）、凱基優選高股息30（00915）進行除息交易，正緩步邁向填息，不過00929在填息近2成後卻陷入貼息，讓多數投資人揪心。

2024-09-19 10:00
小資族卡位　00919零股交易超車台積電、鴻海

小資族卡位　00919零股交易超車台積電、鴻海

無畏大盤震盪，小資存股熱度不減，在聯準會降息前夕，小資族依舊最愛高股息ETF，觀察18日台股零股交易情況，其中擁有穩定高息配息政策的00919群益台灣精選高息ETF最受小資族投資人青睞，勝過台積電、鴻海、新光金成為台股小資最佳人氣王。進一步觀察前十大排行中，台股ETF就佔了6席，其中高股息ETF佔了5席，顯示出台股高息ETF的存股價值持續受投資人青睞。

2024-09-19 10:22

讀者迴響

熱門新聞

快訊／央行出重手！利率連2凍　第7波房市管制上膛、升準1碼

Fed確定降2碼　黃金價格瞬間飆破2590美元刷紀錄

史上最狠打房！楊金龍嗆「給投機客一個Lesson」　QA懶人包一次看

即／聯準會決議「降息50個基點」　三大指數走高

00929陷貼息　00918、00915緩步填息

Fed降息效應！200萬人瘋搶債券ETF　櫃買中心示警

快訊／大雨開轟！新北市中和、土城　雙列一級淹水警戒

統一集團與Yahoo成立「電商合資公司」　掌控8成股權

中信金不願放棄新光金　金管會撂重話「就是不同意」

台灣「隱形冠軍」跌落神壇　2大廠房淪法拍

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

好雷！揪友烤肉沒人帶肉　3人各準備1條吐司超傻眼

騎士疑似分心看路口車禍　猛撞前方砂石車傷重不治

台南騎士攔車「拿安全帽猛砸」　敲碎擋風玻璃！駕駛嚇壞報警

楊祐寧目睹Ella「按摩棒DIY」　求歡又遭拒..疑惑：算出軌嗎？

12人吃蝸牛小米粽中毒3死　到院症狀：口鼻全是分泌物

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

運動應援！六款全家健康餐食開箱

「文里補習班」開課啦！開箱6款新的全家「健康志向餐食」！幫大家多營養少負擔

琦郁帶你看看淡水的驚人改變！

還在覺得塞車不方便？跟著「琦郁房事悄悄話」走進淡水，這邊讓你跌破眼鏡！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366