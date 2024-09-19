每年穩定加薪！出社會6年「沒換過工作」　網指1點羨煞：很幸運

▲原PO畢業後在同間公司待了6年。（圖／記者陳俊宏攝）



記者施怡妏／綜合報導

離開自己熟悉的工作環境，是一件需要深思熟慮的事，一名網友表示，畢業之後就在這間公司工作，至今已經6年了，期間主管和經理曾提議他接任主管職位，但他都以「能力不足、有更適合的同事」為由婉拒，現在穩穩地做，薪水穩定增加，跟同事相處也很愉快。對此，網友直呼「有好環境的話我也不想換」。

有網友在Dcard發文，自畢業後至今，已在同一家公司工作了6年，原本有想過換工作，但想到要重新寫履歷、面試、談薪水，就覺得麻煩，於是放棄了。

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工作期間主管和經理曾問過他，要不要接管理職位或負責主要項目，但他都以「能力不足、有更適合的同事」為由婉拒。目前的工作內容與剛入職時差不多，薪水也有穩定的增長，且職場環境愉快，「換了工作就不一定了，好奇有沒有人和我一樣都沒換過工作的？」

貼文曝光，網友感嘆好工作難找，「畢業後到現在7年都是同一份，有考取證照跟調薪，薪水從2.6萬到現在4萬，加上工作又清閒所以就繼續待，公司有5位前輩待了40年退休，所以我覺得這是適合待到退休的公司」、「都沒換總比一直換來得好」、「我第一份工作做了13年，為了孩子才換現在的工作」、「工作快7年，上頭主管換了也快6個，期間也跟你一樣有想換，履歷都寫好獵頭也來找過，但最後就是懶」、「我的前主管，從大學畢業的第一份工作做了10年才換第二份工作，那履歷表叫一個乾淨」。

也有網友勸他可以去外面闖闖看，「我以前一開始也是做6年多，一直不敢換，一換之後，發現外面有點操，然後沒換都不知道，原來自己能力不是很好，換工作後，學到超多新技能」、「我都鼓勵年輕時多換工作才能增進自己的能力」、「有時候變動一下才知道自己缺點在哪，才可以反思自己精進自己」。

也有人建議，「有個說法是，可以去觀察職場有沒有老中青三代共存，再看看資深同事過著什麼樣的生活，那就是未來自己的情況，如果有年齡斷層要去瞭解原因，是否能夠接受，但若想轉職還是建議趁年輕」。