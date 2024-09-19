大摩腰斬SK海力士目標價喊「凜冬將至」　業界批：太過悲觀

▲SK海力士將成為世界NAND快閃記憶體第2大廠。（圖／達志影像／美聯社）

記者高兆麟／綜合報導

根據外媒Investing報導，摩根士丹利發佈報告，將記憶體廠SK海力士的目標價大幅下調54%，從26萬韓元下調至12萬韓元，並將三星電子的目標價下調27.6%，從10.5萬韓元降至7.6萬韓元，不過報告一出，也有不少業內人士認為這一看法太過悲觀。

大摩表示，由於智慧型手機和PC需求減少，對通用型DRAM的需求減少，加上HBM供過於求，導致價格下跌。摩根士丹利還將其對韓國科技股的投資評級從中立下調至謹慎。

[廣告]請繼續往下閱讀...

這份名為爲「凜冬將至」的報告是繼上個月的「爲見頂做好準備」之後發佈的，這份報告警告人工智慧泡沫。摩根士丹利一直對韓國記憶體半導體公司持悲觀態度，理由是對通用型DRAM的需求疲軟和人工智慧專用HBM的供過於求。

摩根士丹利預測，明年內存晶片公司的HBM供應將達到2500億Gb，超過需求66.7%。更預測三星電子全面進入HBM市場將是供應過剩的主要原因。

不過，半導體業界認爲這一看法過於悲觀。他們認爲，摩根士丹利忽視了HBM市場的特點，就是它是在客戶認可的情況下生產定製產品。SK海力士和三星電子已公開表示，到2025年爲止，HBM已經售完。

批評人士還認爲，摩根士丹利低估了大型科技公司的人工智慧投資，而這些投資是HBM需求的基礎。大摩報告預測，10大科技公司的人工智慧投資增長率將從今年的52%大幅下降到明年的8%，但這與其他研調預測的13家主要科技公司今年和明年分別增長33.7%和13.4%形成了鮮明對比。

一位業內人士批評，摩根士丹利經常發佈負面報告，直到市場低迷。