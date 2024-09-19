先探／謝金河：在整併的大道上茁壯

這個禮拜有兩宗整併案受到市場高度重視，一個是台新金與中信金在新光金的搶親，雙方劍拔弩張，甚至各自發話醜化對方，最後在中秋節前夕由金管會出面駁回中信金，這個案子看起來似乎暫告一段落，不過中信金發重訊宣示九月二十日召開臨時董事會再提出進一步的方案，雙方仍在堅持，似乎沒有人願意退讓，為什麼大家要展現志在必得的氣勢？

文／謝金河

原因是新光金在整併的版圖上扮演重要關鍵地位，首先是壽險業背後擁有龐大資產，加上可以吸收社會游資，幾十年打下的基礎，背後資源非常龐大，今天金控版圖中強大的國泰金、富邦金都有大壽險、產險當後盾，市值第三大的中信金併入台灣人壽，但規模仍不夠大，如果能吞下新光金，以台壽加新壽，中信金實力大增，很快可以與富邦金、國泰金鼎足而三，這是辜家大少辜仲諒這次展現驚人意志力的關鍵所在。

金控版圖出現大變化

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而對於台新金的吳東亮來說，二○○八年政黨輪替前，台新金原本入股彰銀，差一點拿下經營權，後來馬政府執政，再加上萬泰銀行面臨George & Mary的危機，台新金吞彰銀卡在喉嚨，即使民進黨再執政，台新金仍然拿不回彰銀經營權，最後甚至吐了出來，這一來大大影響台新金及彰銀的發展。

三商銀在一九八九年的股價大漲中，彰銀最高一○五○元，一銀一一一○元，華南銀行一一五○元，三家商銀實力在伯仲之間，但經歷了這個波折，一銀、華銀都改制成了金控，只有彰銀單獨是一家銀行，現在三商銀差距拉大，第一金歷任董事長、總經理治理有成，市值跑到三八三七億元，華南金三五一四億元，而彰銀只有一九八九億，彰銀原本是等人併，後來政治力介入，彰銀爹不疼、娘不愛，形成今天的窘境，這也是官股銀行的處境。

台灣的金控版圖，這些年出現很大變化，市值最大的富邦金已經跑到一．一八六兆元，今年前八月淨利一一三三．三億元，ＥＰＳ八．四三元，國泰金前八月淨利九八三．五億元，ＥＰＳ六．四四元，目前市值九二五六億元，台灣前兩大金控公司都躋身市值前十大，富邦金躍升第四，然後是台達電、廣達、中華電信，國泰金排第八，然後是聯電、日月光投控，中信金排在第十一，先前中信金要併購新光金前，股價到四一．七元，市值排行第九，後來因為高溢價收購新光金，股價下殺到三一．八元，市值也跌掉千億元，這次如果併購新光金不成，也許股價會還其公道。

不過對中信金來說，如果成功是短空長多，併不成是短多長空，這個影響當然茲事體大，辜仲諒當然非拚不可，而吳東亮二十年前已失去彰銀的機會，這次併新光金更是非成不可，這是吳家資產的整併，絕不可落入外人之手。這次台新金更改併購價，多了一個特別股，這個特別股設計出自吳統雄會計師之手，他是吳火獅時代的老臣，已經年逾八旬，一生最大的願望是達成台新金與新光金的合併，這是情感的拚搏，因此，中信金與台新金火併，誰能拿下新光金，對未來發展影響重大。

新光金的資產價值

併新光金，攸關未來中信金能不能突破上兆元市值的關鍵一戰，也影響未來辜家能不能與富邦、國泰兩大家族鼎足而三的戰略，而對台新金而言，錯過了彰銀，到今天為止，台新金市值二四四八億元，與台新金一起起跑的新銀行，永豐金市值已經跑到二九七五億，辜家二少的凱基金（開發金）有了中國人壽，市值也有二六九三億，永豐金及開發金市值都超過台新金，這當中還有一匹黑馬─元大金，這些年證券業大好，ＥＴＦ風行，元大金市值水漲船高，到十六日為止，市值也有三九四八億元，不但超越合庫金的三九一三億，也超越第一金、華南金，現在在元大金前面的只有富邦金、國泰金、中信金外，兆豐金的五八三七億及玉山金的四四三一億元，元大金坐穩第六大金控的位置。

目前新光金市值二二九一億元，如果台新金能吞下新光金，市值很容易從五○○○億元起跳，具備挑戰兆豐金的實力，這是台新金非戰不可的主要原因。回頭看過去二十年來的新光金股價，○八年金融海嘯前，股價來到四三．八元，最慘跌到五．九九元，這些年因為大股東內鬥，加上吳東進捲入官司訴訟，新光金在二○二二年最低跌至七．七一元，對資產價值非常敏感的南部鋼鐵大亨林高煌一直不停買入新光金股票，資深的投資者都知道新光金的價值。（全文未完）

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