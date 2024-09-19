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先探／東升西降一個利率兩種選股

圖／先探投資週刊 提供

聯準會將降息幾碼，要替九月以來變數做個交代，日央若未進一步升息有利股市；台股以AI代工大廠及台積電供應鏈為主大幅拉抬後，接下來主流會以佳績且技術面不在高檔的個股為主，尤其高配息、股價又拉回者占優勢。

文／方亞申

九月份全球最強勢的美國科技股及日、台股市，一度類似七月大幅拉回，正符合歷史九月份股市表現不佳的歷史經驗；不過近期東南亞以及降息的歐洲股市表現姿態卻不錯。而美股道瓊及標普一度大幅拉回破季線，但也隨即拉抬，甚至再創高；科技股表現較弱勢，但那指也站上季線；最弱的費半指數守穩年線反彈。

接下來就看來聯準會降息幅度？一般以為降兩碼到五％以下較符合預期。而預計至今年底前將再降三至四碼，所以美元指數測試一○○大關，資金流向今年漲幅較小的股市或是黃金（近幾日再創歷史新高）。

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台積電幾乎沒有太大利空

十一月五日美國總統大選，因為牽涉到政策方向，影響力更大，之前一般買盤觀望較多；十月中旬又是企業陸續公布第三季財報，所以九月大關過了還有十月，因之短線若有急漲暫不追價；反之，急跌後可逢低買進。

另一觀察點是日圓，繼七月升息一碼至○．二五％，日央行長出來說若是經濟持續成長，將持續升息。七月份國際股市大跌就是日本升息正式脫離零利率。最近日圓又默默升破七月低點來到一四○．五兌一美元，使得日股彈不動。日央二十日開會，會後聲明要注意，因為台幣會受連動，近期台幣已升破三二大關，相較於六月底已升值約一．四八％，多少會影響外銷公司第三季獲利，台積電當初設定第三季匯率標準在三二．五；也就是說連台積電也不免有匯兌損失。

利多、利空皆有，台灣今年成長最多的ＡＩ及供應鏈外銷，在黃仁勳說客戶要貨依舊積極，對照甲骨文老闆及馬斯克乞求多給點貨可知，並且說明ＡＩ不是泡沫，廠商每買進一美元輝達ＡＩ產品，可產生五美元營收，且說每家公司都想最先、最快、及買最多AI GPU。而募資達一千五百億美元的OpenAI推出最便宜的版本（01-mini），甚受業界歡迎。

不管特斯拉、輝達或AMD都在台積電投單，甚至近期股價走勢較為弱勢的谷歌都可能轉單台積電，台積電除了匯兌不利因子外，幾乎沒有太大利空，連美國廠試產四奈米良率都逼近當初南科廠，且後續極紫外光機器將架設，一切照計畫進行。而外資也認為本季台積電營收將達法說會高標，第四季營收季成長將來到十％，今年ＥＰＳ約四○至四二元。

先進封裝漲幅可觀

黃仁勳最近也被問到地緣政治問題，是否轉單？他說不排除這個可能，但是品質上就會下降，間接也是肯定台積電營運生產功力。台積電為了因應訂單，先進封裝不斷擴廠，供應鏈近一個月從旺矽、穎崴、萬潤、家登、均豪、均華、聯鈞、聯亞、華星光等，漲幅都相當大。連訂單外擴受惠的日月光投控股價也轉強。不過就像先前所言「老人與狗」寓言，在與年線乖離過大下，基本面再好也要小心拉回測試支撐，畢竟是漲多。就像之前伺服器供應鏈一樣，不是不好而是漲多。（全文未完）

全文及圖表請見《先探投資週刊2318期精彩當期內文轉載》

圖／先探投資週刊 提供

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