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PayEasy福利網服務上線20周年　前8月營業額逆勢成長15%

▲▼PayEasy總經理李易騰。（圖／PayEasy提供）

▲PayEasy總經理李易騰。（圖／PayEasy提供）

記者陳瑩欣／台北報導

國內最大企業福利網PayEasy歡度20周年慶，歷經2年宣佈轉型封閉化，今（2024）年1-8月份營業額成長率達15%以上，在2024年電商市場普遍遭遇逆風之下，在前十大電商中表現相當亮眼，另在流量、轉換率等營運指標也有優秀表現，包括中國信託、台新金控、台灣本田、國際富豪汽車、新光三越、鴻海科技集團等客戶均給予公開祝福。

為慶祝福利網上線20周年。PayEasy推出消費滿10000元送3%購物金回饋無上限、滿20000元再抽Dyson等品牌大獎、買iPhone16新機PayEasy加碼回饋1%、蘋果舊機回收最高回饋福利金36000點、日本A5和牛5折起、知名品牌無線吹風機每台激省5700元等豐富優惠。

考量0403地震後花東地區因交通受阻導致商機流失，PayEasy20周年慶主活頁協助上架花東地區旅宿與農特產品；另一方面，PayEasy攜手ARTT《台灣動物緊急救援小組》，上架動物糧食，企業會員下單後，商品寄至弱勢貓狗園區。透過福利網20周年慶的活動流量，為承受天災之苦的同胞以及待救生命盡一點棉薄之力。

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PayEasy總經理李易騰指出，為取得價格優勢，在2022年12月我們率先宣佈轉型全站封閉化，努力「放大」員工的福利金價值；下一步將針對企業員工福利外的其他工作流程，以技術力為企業解決內部作業痛點，協助企業內部加深數位化提升效率。

經過20年不斷精進，PayEasy至今擁有36萬件宅配商品、2000款生活票券、全球訂房、機票、國內外旅遊行程，另有各項超值服務，例如：全台萬家特約商店、員工單據報支系統、員工意見調查與交流專區等數位化服務，是目前市場上最完整的員工福利整合系統。

PayEasy自轉型封閉化以來，除了連續第3年營業額持續成長外，原本擔心封閉化後流量可能流失，但實際卻因簽約企業增加以及客戶回購增加，流量不減反增，2024年1-8月再較2023年同期提高8%，且轉換率仍維持在22%以上。

對供應商來說，到PayEasy上架，等於一舉切入800家中大企業福委會市場，更加不同是，PayEasy可提供供應商精準的客戶輪廓，易於事先研判主推品項及其價格帶甜蜜點，減少無效的上架作業，因此全站上架商品「有購率」極高；且因福利網會員都是公司員工，同仁間的口碑效應強烈，只要選品順應企業需求，且訂價優惠，回購率相當高；再加上PayEasy福利網會員都「自帶福利金」，因此享有高轉換率；「高轉換」、「高有購」、「高回購」等「三高現象」，成為PayEasy在通路市場上的一大亮點。

近2年國內電商受疫後出境消費影響，營運表現普遍遭受壓抑，但PayEasy因2年前的策略選擇，不僅有效避開衝擊，在國內B2C電商中，唯一以100%自有流量順暢營運的業者，更進一步確立在封閉式社群經濟的深耕潛力。

關鍵字： PayEasy

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