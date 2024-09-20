桑國忠連任海研會理事長　將與常務監事王瀞珮共同推動會址都更

▲左起海研會第25屆常務監事王瀞珮、理事長桑國忠、名譽理事長張志清、秘書長楊崇正。（圖／記者張佩芬攝）

記者張佩芬／台北報導

中華海運研究協會昨(19)晚在台北天成大飯店舉辦第25屆第1次理監事聯席會，由上屆理事長桑國忠順利當選連任，常務監事王瀞珮律師也獲連任，兩人將攜手推動海研會會員大會剛通過的會址都更案，為擁有73年歷史的海研會，看守好高價值的協會房產與都更建設。

桑國忠在致詞時笑說，海研會會一定要讓王瀞珮連任，繼續免費為協會提供最佳法律諮詢。該會成立於民國40年2月15日，初名『中國驗船協會』，兼辦驗船業務，於民國67年7月1日改組，驗船業務自該會移出另設『財團法人中國驗船中心』辦理，中國驗船中心則在民國74年更名為中華民國海運研究協會，民國82年再更名為中華海運研究協會，專事海運研究工作。

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協會在台北市林森北路力霸大樓擁有兩個樓層，共554坪，自用85.5坪，餘470.5坪出租，因此除了擁有高額房產，每月也有近60萬元租金收入，都更後估計會址產值將倍增為6億元，在海運公協會當中，堪稱是資產最雄厚的單位。

桑國忠是國立台灣海洋大學航運管理碩士、英國卡地夫(Cardiff)大學物流暨作業管理博士，現任國立台灣海洋大學運輸科學系教授，剛兼海大馬祖校區行政處處長。桑國忠表示，教育部已核定國立海洋大學永續發展碩士在職學位學程馬祖專班，將於今年年底開始辦理報名，114學年度展開第一屆招生。

王瀞珮是台北大學法律系學士、海洋大學海法所碩士，專業領域包括海商法、海洋法、保險法、公司法、一般民事事件、一般刑事事件、強制執行事件，是國內大型海空運承攬業沛華集團旗下的華宇法律事務所所長。

昨晚當選常務理事的包括吳進發、汪秋月、周淑敏、林上閔、張志清、劉曜誠。會上並通過由楊崇正教授續任協會秘書長職務。