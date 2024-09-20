今年前8個月已有1354億美元、1454艘新船訂單 　創歷史新高

▲台船在萬海新造船塢檔旁，還可接造16艘中小型散裝船或貨櫃船。圖為台船以先造後售方式賣給萬海的貨櫃船。（圖／台船提供）

記者張佩芬／台北報導

克拉克森統計數據顯示，今年前8個月，全球船公司累計投入高達1354億美元的資金，用於建造1454艘新船，總載重噸位達1.064億噸，年增27%，是過去十年平均水準的兩倍多，創歷史新高；台船(2208)也已順利迎接造船市場這波超級榮景，在8月份接下20艘商船訂單，總金額最高可達23.02億美元。

萬海在台船造船廠的12＋4艘8000箱(20呎櫃)貨櫃船建造計畫，交易總金額12.3億～19.84億美元，約新台幣399億～644億元，最快將於2027年第三季交付第一艘船，預計2030年第三季交付完畢；另中航在台船的2+2艘新一代21萬噸級海岬型散裝，總交易金額最高可達3.18億美元，預計2026年下半年至2027年年間交船。

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台船目前還有萬海新造船旁塢檔可接16艘8萬噸散裝船或16艘2000-2500箱貨櫃船，不過台船表示需要留部分空間給國內工作船。台船也坦承，在建造中小型貨櫃船上，公司目前的造價還是很難與大陸造船廠競爭，大陸中小型造船廠很多，台船目前的優勢是交船時間可以比一般造船廠早，但前提是訂造台船建造過的船型，如果是新船型需要重新設計，交船時間就會延後，沒有了時間優勢，在價格上很難與大陸造船廠競爭。

今年全球造船業進入了一個前所未有的高峰，克拉克森新造船價格指數在本月初達到189點，上漲16.5%，距2008年的歷史高點僅差不到1%。這一波造船熱潮主要是因為船公司手上資金充足，又有推進綠色船隊更新換代需求，而造船廠的產能供不應求，船價持續上漲，讓造船熱潮更加升溫升溫。



中國大陸的船東在投資方面領先，共投資了161億美元建造248艘船舶，其中氣體運輸船佔28%、油輪23%、散裝船23%和貨櫃船18%。美國船東名列第二，在32艘船舶上投資了146億美元，投資重點集中在大型郵輪，擁有4000多個床位的郵輪占美國投資價值的50%。希臘船東以136億美元的投資名列第三，其中油輪佔投資額的46%，其次是氣體運輸船28%和貨櫃船船14%。

航運業的未來仍需面對綠色轉型和技術創新的挑戰，隨著全球對脫碳需求的提升，節能技術與替代燃料的應用變得日益重要。船廠和港口的設施升級，以及對新技術的投入，將成為行業長期發展的關鍵。預計到2050年，全球新船訂單額或將達到5.3兆美元，這不僅是造船行業的機遇，也是航運業綠色轉型的里程碑。