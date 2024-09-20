地震造成大樓被貼黃單　房仲主動帶看受損處

▲許昊衡店東（右）以誠實為本，堅持告知買方所有已知資訊，供客戶做出最適決策。（圖／永慶房產集團提供，以下同）

財經中心／綜合報導

「將心比心，如果連房屋結構可能受損的訊息，房仲都願意誠實告知，我不只會感謝這位經紀人，還會介紹親朋好友來找他服務。」今年4月花蓮大地震後，部分受損建築物依受損程度被貼上黃紅單標籤，永慶不動產青埔IKEA加盟店東許昊衡就遇到兩棟大樓被張貼黃單，在據實告知客戶後，由客戶自己評估是否購買，堅持誠實房仲該有的態度。

大樓刻意隱瞞屋況 店東鍥而不捨追查真相

根據國土管理署定義，「紅單」是主結構受損有結構安全顧慮或地基不穩者，「黃單」則是受損情形無結構安全顧慮、但內部非屬主結構的物件有掉落傾倒顧慮。許昊衡店東經手的一棟黃單大樓，今年7月初屋主委託賣屋，因物件條件好，僅用兩周時間就找到買方。簽約前夕，許昊衡重新審查房屋現況說明書，並再次與屋主確認地震對大樓的影響，這時屋主才說出大樓被貼黃單一事。後來更發現，管委會將張貼在大樓外的黃單撕下，轉貼在上鎖的B1電氣室裡，一般人無法進入、更無從得知！

屋主認為「黃單」表示建築物結構無安全顧慮，應該不用告知。但許昊衡真誠向屋主說明，「買房這種大事，總價高、還要背幾十年房貸，每個細節都要據實以報，如果是自己買房，肯定也會希望被告知！」在屋主同意後，許昊衡不只告知、更親自帶買方去查看大樓受損地方，買方接受當下屋況而順利成交，也感謝許昊衡的誠實服務，如果事後才得知，肯定衍生很多房屋結構安全的疑慮。

▲在店東教導下，孫若寧（左）、張育維（右）經紀人也秉持誠實理念，用心服務每位客戶。

指導團隊誠實告知不隱瞞 提供足夠資訊把決策權交還客戶

除了從自身做起，許昊衡也在加盟店內強調誠實服務的重要性，同仁也都以誠實為本，據實告知客戶物件的詳細資訊。旗下經紀人張育維、孫若寧銷售的另一棟黃單大樓案件，帶買方看屋時，經紀人主動告知物件有黃單的情況，更親自帶買方到地下三個樓層，逐一檢視受損的地方，讓買方瞭解物件當下屋況，此舉也獲得買方的認同與讚賞，在審慎評估後，買方最後決定購買。

就像是永慶房產集團廣告《誠實，讓你把房子變成家》中所說，「沒有人喜歡被隱瞞，好的壞的，我們都會講！」永慶不動產青埔IKEA加盟店團隊秉持誠實原則，許昊衡店東更以身作則，主動告知房屋所有已知資訊，讓買賣雙方自行判斷、做出最適合自己的決定。