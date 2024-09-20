iPhone 16銷售不如預期？　美大型電信商：賣得比iPhone 15好

▲iPhone 16 Pro。（圖／路透）

記者高兆麟／綜合報導

根據外媒CNBC 報導，美國電信商T-Mobile執行長 Mike Sievert 表示，他的公司看到 iPhone 16 的銷量比去年的系列智慧型手機還要多。

Sievert 表示，第一週比去年好，不僅是好，而是強調比去年更好，他說，人們在購買Pro型號，他們也在購買Pro Max型號，他們的購買速度比去年更高。

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蘋果週五發售iPhone16，因其新的人工智慧功能而廣受讚譽。然而，人工智慧功能不會在手機首次發佈時出現，該程式的測試版將於下個月發布。

一些分析師預測，對該產品的需求會低於預期，可能在一定程度上是由於人工智慧功能的延遲，這也導致蘋果股價下跌。

但根據 Sievert 的說法，iPhone16 的需求量很大，儘管延遲可能會延長購買週期。他表示，由於這些功能的推遲，客戶可能需要更長的時間才能「透過口碑」分享新產品的體驗。

Sievert 也回顧了該公司在周三舉行的會議上發布的公告，T-Mobile 在未來幾年將其客戶目標提高到 1200 萬，Sievert 表示，它已經找到如何從 5G 網路中獲得「更多容量」的方法。Sievert 還表示，T-Mobile 在人工智慧領域下了注，將與NVIDIA合作。