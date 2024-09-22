OpenAI「草莓」將問世！帶旺AI伺服器需求　廣達、緯穎喜迎新商機

▲美國科技公司OpenAI最新的推理AI模型「Strawberry」（草莓）即將問世。（圖／路透）

記者楊絡懸／台北報導

美國科技公司OpenAI最新的推理AI模型「Strawberry」（草莓）即將問世，這款最新AI模型，具備獨特的推理能力，可以先思考、再回答問題，被喻為AI領域突破，重新定義AI能力的重大創新。保德信指出，未來經過訓練後，將可透過推論來解決問題，不僅能更加擴大結合各產業，帶來龐大商機，相關AI伺服器需求也將大幅成長。

PGIM JENNISON美國成長基金產品經理彭子芸表示，「草莓」除了讓OpenAI的產品更上一層樓，也再度大幅提高市場對於AI伺服器的需求，儘管預期今年一般伺服器出貨占比仍將近9成，AI伺服器僅占12%，但就成長幅度而言，由於大型雲端服務供應商的預算持續聚焦採購AI伺服器，因此預估今年一般伺服器出貨量僅會微幅較去年成長1.9%，成長力道不及AI伺服器的3.4%成長幅度。

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值得注意的是，彭子芸分析，就伺服器相關企業獲利角度來看，AI伺服器的營收成長貢獻高於一般型伺服器，即使以出貨占比僅12%的條件推估，2024年AI伺服器的整體產值將占整體伺服器市場的65%，其中又以AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）將拿下整體市占64%最高，其次為超微（AMD）的8%、英特爾（Intel）的3%，其他自研晶片約占25%。

▲OpenAI開發ChatGPT後，全世界的AI需求愈來愈龐大。（圖／路透）

看好AI技術在各產業的滲透率持續提升，彭子芸說明，市場預估今年企業在生成AI的支出年增幅將高達3倍之多，達140億美元水準，有望於2030年大幅成長至近5,000億美元。

事實上，美國大型雲端服務供應商也投入相關資源，像是亞馬遜（Amazon）今年資本支出集中在AI伺服器，將持續進行全球資料中心的擴建計畫，並與供應鏈合作研發AI晶片；Meta也預計在AI伺服器領域上投入更高比例的預算；Google今年在印度、新加坡、韓國展開以通用伺服器為主的資料中心建置計畫。

彭子芸認為，眼見AI的運用已開始帶動周邊相關產業需求大幅提升，在應用面上更不再侷限於科技產業，預料各產業對於AI的需求將有增無減，進而創造龐大商機。

法人也看好，AI需求水漲船高，台廠如廣達（2382）、緯創（3231）、緯穎（6669）及英業達（2356）等，也都將搶奪AI伺服器市場。

就目前來說，雖然僅為AI滲透市場的初階段，如果投資人想搭上AI浪潮列車，彭子芸也建議可聚焦於通訊服務、資訊科技、醫療健護、非核心消費等產業，不僅能透過AI更為精準發掘商機，在美國經濟基本面強勁的基礎下，預料企業獲利潛力將持續放大。