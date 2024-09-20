新青安8月受理撥貸戶數下滑　行庫分析3原因

▲財政部今日公布新青安8月承做情況。（圖／記者陳筱惠攝）

文／中央社

財政部今天公布新青安8月受理戶數6226戶、撥貸戶數5684戶，分別月減8.5%及27.8%。公股銀主管分析，除民俗月影響，也因依銀行法第72條之2規定設算的比率仍偏高，現在要先消化已核貸的案件；此外，銀行加強貸前、貸後管理態度明確，可能讓新青安假性需求逐步消退。

財政部國庫署今天公布新青年安心成家貸款統計，8月受理戶數6226戶、金額新台幣511.2億元，分別月減8.5%、6.15%；撥貸戶數5684戶、金額452.82億元，分別月減27.8%、27.3%。

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檢視各行庫8月承作新青安情形，以受理戶數而言，台灣銀行1858戶居冠，土地銀行1053戶居第2，但其餘6間公股銀均不到1000戶，尤其華南銀行踩煞車，8月受理戶數驟降至474戶，與7月的1120戶相比，大減近58%。

若以8月撥貸戶數觀察，同樣僅台銀、土銀超過1000戶，不過，原7月撥貸逾千戶的合庫銀行、華銀，8月撥貸戶數均下滑，分別為915戶、540戶。

行庫主管分析，新青安8月受理、撥貸戶數雙雙月減，除受民俗月影響，還包含兩大原因，首先，多數公股銀目前還在消化大量已核貸、未撥貸的房貸案件，依銀行法第72條之2規定設算的比率，雖距法定上限仍有一段距離，但仍屬偏高，因此需審慎管控。

第2，為杜絕新青安轉租、人頭戶等濫用情形，行庫持續加強貸前徵審、貸後管理，態度明確，或多或少讓先前對新青安自住相關規定不熟悉的民眾縮手，因此假性的需求可能已在慢慢消退。

行庫主管強調，銀行為管控風險，必須緊盯依銀行法第72條之2規定設算的比率，以及不動產貸款集中度（不動產貸款占總放款比率），但仍會滿足首購自住民眾的房貸需求，目前正在研議如何加大力道吸收存款，以盡量增加可承作授信的水位。

銀行法第72條之2規定，商業銀行辦理住宅建築及企業建築放款總額，不得超過放款時所收存款總餘額及金融債券發售額的3成，俗稱銀行不動產放款「天條」，銀行會自行設定更嚴格的內部要求，多半以28%以上為警戒區。