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高通傳收購英特爾！陸行之提不合理原因　不懂「為何不買單一部門」

▲英特爾。（圖／路透）

▲英特爾。（圖／路透）

記者林潔禎／綜合報導

高通傳出在考慮收購英特爾，知名半導體分析師陸行之21日在臉書上發文表示，英特爾確實有極高的IP價值，但不合理的是，高通認為自己有辦法接手燙手山芋變成IDM（整合元件製造商）嗎？還是再分拆賣掉晶圓製造部門？

他直言看不懂這交易是要讓英特爾百年招牌要從市場消失嗎？也不懂高通為什麼不買單一部門，是要打算全部買來管理一下，再把不要部門分拆出售？

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以下是陸行之臉書發文內容：

華爾街日報說高通要買整個I （英特爾）同學，還真沒看過一個公司高價請個管理者把自己搞爛，然後再溢市場底價賣掉的，不合理的是高通認為自己有辦法接手及管理燙手山芋變成IDM嗎？還是再分拆賣掉晶圓製造部門？

不懂的是，I同學這歷史悠久及偉大的名字要消聲匿跡了嗎？不懂的是，高通為何不就買一些I同學不想要的部門如 Mobileye, Altera, Network and Edge Group? 還是高通認為反正I同學市值不到1000億美元很便宜，全部買來管理一下，打扮包裝好之後，可以再把不要的部門高價分拆出售？

懂的是，高通管理層確實比I同學強很多，高通是少數能擺脫t（台積電）同學全面掌控的晶片設計公司，高通是少數能讓水果（此指蘋果）內部晶片設計踢到鐵板的公司，高通是少數能從手機跨足PC 晶片的公司，高通是少數不被聯發科turnkey跨足而殲滅的公司，高通是少數被同業，客戶，中國政府聯合對付但仍收高額高通稅的公司。


 

關鍵字： 高通英特爾半導體收購分析師

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