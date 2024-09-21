國銀跟進Fed調降美元存款利率　1年期3%快不保

▲聯準會降息，國銀跟進降美元存款牌告利率。（圖／路透）

記者陳瑩欣／台北報導

隨著聯準會（Fed）在台北時間19日凌晨宣布降息2碼（0.5個百分點），國內銀行也全面跟進調降美元存款牌告利率，以指標性銀行台銀來看，從昨（20）日起各天期全面下調，調幅介於0.3~0.7個百分點，中長天期調幅更超過Fed的調幅，由於Fed年底前還有降息空間，估計最長天期一年期年息3%以上利率將不復見。

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台銀此次將活儲從1.45%下調至1.05%，是調幅最小天期，7天~21天都調降至1.5%，1和3個月期各調降0.35個百分點和0.5個百分點，調降後都跌破3%，調整最大幅度是一年期，調降0.7個百分點，從3.85%下滑至3.15%。

聯準會過去曾在2020年3月疫情期間大幅降息，之後2022年3月啟動升息循環打擊通膨，國銀也配合聯準會先降息後升息，機動調整美元存款牌告利率。

以台銀美元存款一年期牌告利率來比較，在疫情期間隨著Fed降息美元存款利率在2022年第一季來到0.22%近年最低水位，之後伴隨Fed轉為升息，一年期牌告在此次調降前來到3.85%高水位。

試算存1年期美元1萬元，2022年一年利息僅拿到22美元，但如果是今年調降前3.85%，一年利息385美元，兩者一年利息差距363 美元，折合台幣差了逾1.1萬元。

而以台銀此次調降美元存款利率是中長天期調幅比短天期還多，可見預期Fed至年底還有調降空間，市場估計，年底前還有降息2碼空間，以此來看，台銀一年期美元存款利率到年底一定跌破3%水準。