快加油！BB Call爆炸案牽連　汽油明起漲0.3元、柴油漲0.4元

▲中油加油站。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

經濟部指出，受到黎巴嫩真主黨遭遇呼叫器與對講機集體爆炸事件牽連，地緣政治緊張、美國聯準會（Fed）降息等因素影響，國際油價上漲，因此台灣中油公司自明（23）日凌晨零時起汽、柴油價格各調漲0.3元及0.4元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升29.3元、95無鉛汽油每公升30.8元、98無鉛汽油每公升32.8元、超級柴油每公升28.0元。

經濟部表示，本周因平穩措施啟動，汽、柴油各吸收0.3元。

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浮動油價調整原則之調價指標7D3B週均價上漲2.02美元，新臺幣兌美元匯率升值0.162元，漲幅為1.83%。按浮動油價機制調整原則，汽、柴油應調價格與本週參考零售價格相比，汽、柴油應各調漲0.6元及0.7元，已低於亞洲鄰近國家(日、韓、港、星)，惟計算後95無鉛汽油超出30元，啟動油價平穩措施，第一階段吸收25%調幅四捨五入，汽、柴油每公升各吸收0.3元，國內汽、柴油實際每公升價格各調漲0.3元及0.4元。

本周依油價公式及政府調降貨物稅(汽、柴油每公升各共2元及1.5元)調整國內油價，並持續以亞鄰國家最低價及平穩措施運作，協助穩定國內油價，汽、柴油各應調整之0.3元均由台灣中油吸收，113年累計至8月底止，台灣中油共吸收約219.43億元。調價後各式油品參考零售價格調幅及調整金額如附表，實際零售價格以各營業點公告為準。