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曾喊「超車台積電」美媒：英特爾失策　AI熱潮下淪高通收購目標

▲英特爾執行長基辛格（Pat Gelsinger）參加台北國際電腦展（COMPUTEX）。（圖／記者楊絡懸攝）

▲英特爾執行長基辛格（Pat Gelsinger）參加台北國際電腦展（COMPUTEX）資料照。（圖／記者楊絡懸攝）

文／中央社舊金山專電

高通向英特爾提出收購意向消息引發關注，華爾街日報分析，英特爾執行長基辛格力求轉型、擴張製造業務卻難追趕台積電等對手，後遇上AI崛起，市場需求轉向輝達AI晶片，使英特爾淪為被收購的目標。

華爾街日報（Wall Street Journal）今天分析指出，3年前，晶片大廠英特爾（Intel）的市值是現在的2倍多，執行長基辛格（Pat Gelsinger）當時到處尋找收購機會，現在英特爾卻成為被收購的目標，從全球晶片領導者走下坡有跡可循。

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華爾街日報昨天披露晶片設計大廠高通（Qualcomm）有意收購英特爾的消息，引發半導體界和科技界譁然，亦反映出英特爾56年來鮮少出現的脆弱性。

報導闡述，在基辛格成為英特爾執行長之前，英特爾製造業務已出現狀況。基辛格曾進出英特爾，擔任過英特爾第一位技術長，他2021年回鍋擔任執行長並計畫讓公司重返前執行長葛羅夫（Andrew Grove）時期的自信榮耀。

追上台積電和三星等亞洲競爭對手是重要的一步。

基辛格接手後採取成本高昂的轉型策略。他計畫斥資擴張英特爾製造業務，出售產品給像高通這樣的晶片設計公司，打入台積電和三星的代工服務。

報導指出，這雖然是個重大賭注，但英特爾似乎具備成功要素，英特爾擁有強大核心業務「個人電腦和伺服器晶片」，以及能夠幫助成長的附屬業務。

2021年夏天，英特爾擬以300億美元（約新台幣9600億元）收購晶片代工廠格羅方德（GlobalFoundries）但沒有成功，之後提議以50億美元收購以色列高塔半導體（Tower Semiconductor），卻傳出未能取得中國監管機構批准通過而破局。

英特爾擴展代工製造起步緩慢且領導階層幾次換血，潛在客戶遇到技術性失誤後選擇撤銷業務。英特爾成本上升之際，生成式AI迅速崛起，予以重擊。

投資研究機構CFRA Research分析師齊諾（Angelo Zino）說，在過去2至3年裡，人工智慧的轉變對英特爾來說確實是致命一擊，「他們沒有相對應的能力」。

AI熱潮將市場需求從英特爾的中央處理器（CPU）轉向輝達的繪圖處理器（GPU），科技公司購買輝達產品，英特爾的產品則不斷累積淪庫存。

基辛格以削減成本方式支撐轉型，2022年開始裁員數千人，去年減少股利發放；上個月，英特爾再傳出將裁員1.5萬人，並停發股利。基辛格說，「AI爆炸性成長比預期的要更劇烈」，並稱這些削減是「職業生涯中做過的最艱難的決定」。

一些分析師認為削減成本有助公司改善困境，英特爾仍有可能扭轉命運。

研究機構伯恩斯坦（Bernstein）分析師瑞斯岡（Stacy Rasgon）表示，英特爾的未來取決於新一代晶片製造技術的成敗，產品預計明年投產。

華爾街日報指出，英特爾仍有一個基本問題無法解決：在AI晶片支出持續強勁的情況下，英特爾的核心業務（個人電腦和伺服器晶片）預期不會快速復甦。

瑞斯岡表示，英特爾策略正確與否有待商榷，但「核心業務無法支撐（轉型）這條路。不過到了此刻，他們可能也已經來不及收手」。

關鍵字： 英特爾Intel高通超車台積電

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