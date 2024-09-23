台積電跌2元後拉回平盤至974　指數漲近百點重回22200

▲台股示意照。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

美股上周最後一個交易日漲跌互見，台積電（2330）今（23）日雖開盤小跌2元至971元，但隨後拉向平盤附近整理，指數僅漲近百點，站上22200點。

道瓊工業平均指數9月20日終場上漲38.17點或0.09%、收42063.36點，為連續第2個交易日創歷史收盤新高，全周上漲1.62%；那斯達克指數下跌65.66點或0.36%、收17948.32點，全周上漲1.49%。

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標準普爾500指數下跌11.09點或0.19%、收5702.55點，全周上漲1.36%。費城半導體指數下跌66.58點或1.31%、收5000.06點；全周上漲0.39%。

由於周末傳出美國半導體大廠英特爾（Intel）將賣給高通，法人多認為此舉不影響高通對台積電中長期需求，不過半導體界仍緊盯聯發科（2454）等業者接單是否受到干擾。

日盛投信台股投資研究團隊表示，Fed上周宣布降息兩碼，降息循環正式啟動，大盤再少一不確定因素，並提升市場信心。產業方面，因AI Server供應鏈2H24開始進入出貨旺季，基本面相對較佳；根據TrendForce最新調查，晶圓代工產業營運即將全面回溫，受惠AI需求增溫，加上汽車、工控落底反彈，2025年將重啟零星備貨，預估2025年晶圓代工產值將年增20％。

綜前所述，日盛投信認為，包括晶圓代工、半導體設備、PCB/CCL、高速傳輸、 AI PC/手機相關零組件、電子紙、IC通路、低軌衛星、金融、紡織、風電等族群可持續關注。