台積電否認赴阿聯設廠　公司強調「目前無新海外投資計劃」

▲台積電。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

根據路透社引述華爾街日報報導，全球晶圓代工龍頭台積電（2330）高層已於近日走訪阿聯，針對一座與台積電在台最大、最先進設施不相上下的廠區有關事宜進行討論，不過對此台積電表示，公司正專注於現有的全球佈局專案，目前並沒有新的海外投資具體計劃，等同否決有設廠計畫。

針對外傳台積電考慮赴阿聯設廠，台積電表示，公司始終以開放的態度，歡迎促進半導體產業發展的建設性討論，但目前公司正專注於現有的全球佈局專案，並沒有新的海外投資具體計劃。

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據外媒報導指出，這些討論仍在早期階段，面臨著技術和其他障礙，這也意味相關計畫最終可能沒有進展。根據討論的初期條件，相關計畫將由急於發展國內科技業的阿聯資助，阿布達比政府的全資投資機構穆巴達拉發展公司（Mubadala Development Co.）將會發揮核心作用。

除了推動其國內科技業之外，相關計畫還有增加全球晶片生產、在不傷害晶片製造商利潤前提下幫助降低晶片售價等更廣泛目標。

穆巴達拉發展公司發言人表示，由國家支持、帶頭從事阿聯一些最重要AI投資的科技投資公司MGX已將半導體製造當作戰略核心其中之一，並且「與世界各地合作夥伴定期對話」，但是目前沒有在阿聯投入相關設施的具體計畫。