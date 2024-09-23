銀樓金價飆每錢10540元天價　業者喊「賣舊金抵抗金龍海嘯」

▲飾品黃金示意照 。（圖／路透）

記者陳瑩欣／台北報導

受到國際金價飆漲加持，銀樓黃金報價今（23）日開市第一盤就看到每錢10540元天價， 台北市金銀珠寶公會副理事長、金加家珠寶董事長石文信指出，金價飆漲速度超過預期，在央行打房緊縮資金下，預計未來1、2個禮拜內就會看到賣舊金潮、這些客群主要是為了用黃金變現對抗房貸緊縮出現「金龍海嘯」而生。

「今天開店就是每錢10540元新天價，本來估明年第1、第2季才看到每錢1萬1千元，現在估計年底可以看到。」石文信表示，現在1兩黃金要10萬零540元才買得到。

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石文信表示，這波金價走揚，來客數沒變，但因為上門交易的客人都有定額預算，相對比較之下出手買進的「量」多沒那麼重，賣量確實比較大。

「我覺得，未來1、2個禮拜賣的力道會比較強。」石文信說，受到央行限貸令，今年底明年初是交屋旺季，不想斷頭的人，長輩或自存黃金的人變現救房貸。石說：「這個月底、下個月初，拋金交易量就會出來啦！」

石文信分析，本來買千萬房屋，貸8成，籌200萬自備款就夠，現在被認定「有房、投資客」只能貸到6成的人，自備款變成400萬，需要想辦法變現，黃金會是好選擇。

業者表示，銀樓金價今年初每錢報價才8000多元，但陸續受到降息推升黃金價格、地緣政治不穩，而且通膨沒有真正解除，避險資金流竄影響本來就走揚，加上印度關稅降低，現在又是印度飾金旺季，現貨需求旺。石文信說：「土耳其、中國大陸還是有在抱黃金，他們也是大戶。」金價欲小不易。

石文信指出，金價走高，銀樓業者也叫苦，光是送貨出去的保險費、艙費都是增加的，他表示：「我們最希望黃金愈便宜愈好，金價一貴，提煉成本也增加。」

另外，石文信也觀察，在這波金價狂飆下，年輕人多做中空、鏤空黃金，年紀大些資本雄厚的都買整條粗的黃金當投資，他強調「這兩種我都有出」另外，受金價走高影響，最近假黃金很多，「我們一眼看到就知。」金價高，買假貨抵債的人也變多，考驗消費者和銀樓的眼光。