電子產業科技、人工智慧物聯展聚焦創新　引領AI趨勢潮流

▲圖為去年AIoT論壇AI創新日現場。（圖／貿協提供）

記者張佩芬／台北報導

外貿協會與電電公會共同舉辦的2024年「台北國際電子產業科技展(TAITRONICS)」暨「台灣國際人工智慧暨物聯網展(AIoT Taiwan)」將於 10月23日至25日在台北南港展覽館1館展出，本屆展覽以「AInnovation Now」為主軸，聚焦最新的AI技術與產業趨勢，涵蓋「AI物聯應用」、「低軌衛星」、「新創動能」、「無人飛行器」四大主題。

另將於10月24日舉辦AIoT論壇，邀請科技大廠與業界專家，共同探討產業趨勢及技術發展，分享最新趨勢與前瞻見解，歡迎踴躍報名參加。

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隨著AI科技迅猛發展，AIoT的應用早已融入日常生活，透過嵌入式感測系統和雲端運算技術，見證了智慧交通、智慧醫療及智慧校園等創新應用的蓬勃發展。AIoT的整合不僅提升了系統效率，也改善了人機互動，為生活帶來了前所未有的便利。然而，如何在未來持續打造兼具「革新、安全、永續」的AI時代，將成為一大挑戰。

今年AIoT論壇以「AI創生新紀元」為核心，邀請國內外業界專家共同參與，包含台灣西門子部門總經理Christine Herbst-Kubitz、全球永續賦能倡議組織(GeSI) 執行長Luis Neves、中華系統整合總經理俞忠麟、以及台灣人工智慧學校校務長蔡明順等，深入探討人工智慧與永續共存的可能性，尋求創造AI、環境、與企業共贏的最佳路徑。

活動內容豐富精彩，不容錯過！歡迎至活動網頁報名參加：