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快訊／最新港口業務中斷險　承保範圍包括封鎖台灣在內

▲全球主要貨櫃場現在都是堆滿貨櫃，疏散不易。(圖／港務公司提供)

▲最新港口業務中斷險承保範圍包括美東罷工、中國入侵/封鎖台灣等。。（圖／港務公司提供）

記者張佩芬／台北報導

紅海危機與美東罷工可能，讓港口業務中斷危機突顯，近日紐約Broker Marsh,Lloyd(達信與英國勞氏合作)與日商Tokio Marine Kiln (東京海上動力，TMK)已為港口設立了業務中斷保險，以應對日益增長的貿易中斷風險，例如紅海危機、美東罷工與中國入侵/封鎖台灣等。

國內保險業者指出，港口業務中斷險顯然是為港口業者設計的，但因我國港口是國營事業，投保的可能性不高，長期租用碼頭的私人公司可以去投保。台灣港務公司則表示，該公司沒有在投保營運險，專用碼頭業者可以自己去投保，就看保險公司承不承接了。　

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目前全球各地的港口正在應對多個擾亂貨物流動的問題，包括葉門胡塞武裝對商業航運的襲擊以及美國碼頭的罷工風險。

TMK特殊風險主管Ed Parker表示：「最近的地緣政治動蕩暴露了港口和其他貨運設施的標準覆蓋範圍存在明顯差距。 衝突造成的威脅使許多既定航線無法通行。」

兩家公司表示，這項新的保險設施是同類保險中的首創，將為每次事故提供最高5000萬美元的承保限額。

達信特種公司英國海事執行長路易絲·內維爾(Louise Nevill)告訴路透社，該項目對於中斷事件可能發生的地點沒有地理限制。例如，如果中國入侵/封鎖台灣，美國的港口會擔心貿易中斷損失，或者如果蘇伊士運河被封鎖，新加坡的港口可能會擔心在一段時間內。內維爾表示，在公司因紅海襲擊遭受損失後，對這些風險的保障缺口進行了評估。

她說：「標準的港口和碼頭政策不會對這些事件做出反應，因為沒有造成任何物理損壞，也沒有泊位堵塞，但他們卻遭受了重大的收入損失。」

內維爾透露，他們已經收到來自美國西海岸港口的興趣，這些港口考慮到台灣附近可能出現的干擾，以及由於地緣政治風險而出現的中東港口。

她說：「在過去幾年中，我們看到了重大破壞事件的發生，無論是烏克蘭戰爭、封鎖蘇伊士運河的長賜號、颶風和颱風的增加，當然還有全球範圍內的流行病。 這些'一生一次'的事件經常發生。」

關鍵字： 港口業務中斷險承保範圍封鎖台灣

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