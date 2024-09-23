台灣為亞洲第二大郵輪客源國　基隆港為旅客做好室內環境品管

▲簽署儀式由基隆港務分公司高傳凱總經理(右)及台灣室內環境品質管理協會吳豐盛理事長(左)代表簽署。（圖／基隆港務分公司）

記者張佩芬／台北報導

基隆港務分公司藉由第六屆台灣室內空氣品質週的首發日，於23日下午與台灣室內環境品質管理協會簽署合作備忘錄，為每年逾百萬客輪與郵輪旅客致力室內環境品質管理。

基隆港務分公司高傳凱總經理指出，基隆港是台灣地區第一大郵輪港口，台灣又是亞洲第二大郵輪客源。疫情前，每年進出港區的旅客，包含國內及國際郵輪旅客，超過100萬人次。也因此，提供旅客優質出入境通關的空間場所，也是該分公司服務的重點。

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高傳凱與台灣室內環境品質管理協會協會吳豐盛理事長代表簽署胡作協議，期盼在後疫情階段，藉由雙方多元合作，共同提升港區環境永續及優質的室內空氣品質。

此外，該分公司未來幾年的發展主軸定位為「永續」與「智慧轉型」。不僅設立教保中心，提供員工子女學齡前的教育致力於貨物作業場站智慧化，對於旅客通關場域的智慧化，例如報到機、出入境的自動通關、自動退稅、貨幣兌換等，都已經完成設置。

該公司也設有人流偵測設施。凡此種種都是希望能提供旅客優質的室內通關環境。合作內容以ESG及聯合國SDGS為主，有五大項：

一、建立合作夥伴關係，由基隆港務分公司提供場域，協助台灣室內環境品質管理協會完成室內空氣品質有益作為之相關研究，並分享成果作為未來應用之參考(SDGs17)。

二、運用IOT科技制定室內空氣品質改善及管理作為(SDGs3)。

三、推行公廁分級管理及智慧公廁推動(SDGs3、SDGs11)

四、引進智能技術與推動港區永續發展(SDGs12)

五、室內空氣品質管理人員之專業職能培訓。

期盼透過雙方的合作，共同在永續發展、健康促進與淨零排碳等層面，進行交流，精進室內環境品質，提供更舒適的作業環境。

基隆港務分公司秉持台灣港群企業永續ESG政策及聯合國SDGs永續發展目標，以「SDGs8-尊嚴就業與經濟發展」、「SDGs9-產業創新與基礎設施」、「SDGs13-氣候行動」、「SDGs17-夥伴關係」、「SDGs7-可負擔的潔淨能源」為推動重點，時時關注國際動態及國內民意，隨時調整步伐，以具體行動實踐淨零、健康、永續之願景。