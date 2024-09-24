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高通推L2Pro台灣IP培訓平台　助研發人員掌握智財關鍵

▲▼高通。（圖／高通提供）

▲高通在全球提供智財權保護策略相關培訓，致力為創新研發人員提升核心競爭力與產品價值。（圖／高通提供）

記者高兆麟／綜合報導

高通23日宣布，專為協助台灣企業與個人掌握智慧財產權領域相關專業知識的「L2Pro Taiwan台灣IP培訓平台」正式上線。未來包括中小企業、新創團隊等所有領域的創新研發人員，都能透過該平台一系列免費線上培訓課程，了解智慧財產權的理論與實務應用，並進一步連結美國、印度、非洲等國際智財課程資源。學員順利完成課程研習後，將能獲得平台授與數位結訓證書與學習時數。

高通除了投入大量資源進行創新研發，還與世界產業生態系密切合作，提供技術支援。同時，高通也推動智慧財產權保護策略相關培訓，鼓勵企業和個人了解並掌握智慧財產權，確保創新動能永不止息。

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研發創新是推動社會、經濟的進步與發展的核心動力。在美國商會發布的《2024國際知識產權指數》報告中指出：強而有力的智慧財產權保護不僅能幫助中小企業、研發人員防止對手侵害，更能激勵他們進行創新、提升市場競爭力。充分捍衛智財權的企業更容易獲得市場信任，並吸引投資，這對中小企業的轉型發展尤為關鍵。如何掌握智慧財產權、將創新發展融入營運策略，無疑是台灣企業和新創公司在競爭日益激烈的全球市場中取得成功的重要途徑之一。

L2Pro Taiwan（Learn to Protect, Secure and Maximize your Innovations）台灣IP培訓平台由高通與寰瀛法律事務所共同合作推出，旨在提供台灣的研發人員、新創團隊與中小企業一系列的智慧財產權基礎知識，協助學員透過課程內容與案例分析，了解智財權策略與專利佈局的重要性，以及如何在競爭激烈的市場中保護自己的創新與發明、避免潛在的法律風險，進而提升核心競爭力與產品價值。 

高通工程副總裁暨全球生態系發展計畫負責人Sudeepto Roy表示：「高通的創新科技研發改變了人們連結、運算和溝通的方式。我們相信保護智慧財產權能夠有效的促進創新和創業發展，並可望為所有的創新研發人員打造面對全球市場競爭的有力工具。台灣居於全球科技與半導體業樞紐，所擁有的強大創新研發動能不容忽視。我們支持台灣活力十足的生態系蓬勃發展，並規畫推出L2Pro Taiwan台灣IP培訓平台，並與我們在美國、印度和非洲的培訓計畫資源連結，確保研究發明人員、新創及中小企業善加運用智慧財產權、及早因應新的市場動能，共同致力打造一個更高效、更便捷和更可靠的世界。」 

高通副總裁暨台灣、東南亞與紐澳區總裁劉思泰表示：「AI的快速發展，不僅讓人類的生活更富有創意和便利，更為智慧財產權的發展與保護帶來機遇和挑戰。特別是在台灣，產業結構以深具靈活性與創新能力的中小企業為主；在面臨業務成長轉型、來自國際的競爭時，如果能嫻熟掌握智慧財產權的知識，就能更有效的保護自己研發的創新技術和解決方案。我們希望透過L2Pro Taiwan台灣IP培訓平台深入淺出的課程，能夠協助台灣新創團隊、中小企業，以及所有優秀的創新研發人員擁有更多競爭優勢，並確保在拓展海外市場時，也能獲得各國法律的協助與保障。」

「L2Pro Taiwan台灣IP培訓平台」免費線上培訓課程邀請多位深耕智財領域多年的專業律師與專利師主講，課程設計循序漸進，內容旁徵博引、明顯易懂，包括完整介紹智慧財產權的各種樣貌，包括專利、商標、著作權和營業秘密等，以及運用智財工具來保護自己的發明和在業務發展的實務運用。順利完成所有課程的學員，將可獲美國高通公司頒發的電子培訓證書與學習時數。此外，學員亦可透過平台連結和研習美國、印度與非洲的L2Pro平台線上課程，進階了解不同國家地區的規範與需求。 

關鍵字： 高通

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