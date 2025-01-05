ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

財經雲

CES展將登場！AI為主軸、新一代顯卡、人形機器人與自駕車成4焦點

▲▼CES。（圖／記者高兆麟攝）

▲CES。（圖／資料照）

文／中央社

CES是全球最大規模消費性電子展，真空管電視機、無線電話，都曾在CES掀起時代革命。2025 CES 將於1月7日至10日開展，以AI為主軸，也傳出輝達執行長黃仁勳將在CES發表新一代RTX 50系列顯示卡，並提出有關人形機器人、自駕車等技術最新看法，是一場開年後全球屏息以待的科技盛宴。

2025 CES預計吸引來自全球約150國、超過4000家廠商參與，黃仁勳7日的專題演講，也會是這場盛會第一個全球矚目亮點，可以一窺未來AI產業風向。

[廣告]請繼續往下閱讀...

CES展覽是科技發展櫥窗

CES全名為Consumer Electronics Show，由美國消費者技術協會（Consumer Technology Association，簡稱CTA）主辦，首屆於1967年在美國紐約舉行，當時有117家廠商參展，約1萬7500人參與，日後逐漸發展成為科技迷觀察未來趨勢的場合。

隨著時間推移，如今CES展每年吸引超過18萬名專業買主及專業人士入場參觀，使用展場面積高達260萬平方英尺（約24.15萬平方公尺）。

曾在CES掀起話題的新發明包括卡式錄音帶、真空管彩色電視機、無線電話、翻蓋手機等，對比現在的4K電視、觸動手機等新技術雖然顯得平淡無奇，但在當年卻轟動一時，堪稱劃時代新產物。

不過，近年CES不只展示硬體新產品，也納入軟體創新和解決方案。

AI為主軸 新一代顯卡、人形機器人與自駕車成焦點

2024年CES聚焦生成式AI應用，今年CES仍以AI為主軸，AI晶片大廠輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳將在台灣時間1月7日上午登台進行開幕主題演講，展示創意、科技與創新將如何影響企業和社會，並帶來變革。

外傳黃仁勳將在CES發表新一代RTX 50系列顯示卡，並提出有關人形機器人、自駕車等技術的最新看法。

CES 2025創新獎的參賽產品數量再創新高，共涵蓋33個類別，其中AI是成長最快的類別，參賽產品數量較去年成長49.5%。

根據富比世雜誌（Forbes）的預測，CES 2025值得關注的亮點包括代理式人工智慧（Agentic AI）、汽車創新、運算能力升級、顯示技術演進，也可留意健康科技、穿戴裝置和延展實境（XR）發展。

▲大陸多家參展CES的廠商傳出近千人無法獲得美簽。（圖／翻攝界面新聞）

▲CES是全球規模最大科技展會。（圖／翻攝界面新聞）

CES發展起起落落逾50年，一篇電子產業興衰史

CES成立以來被視為全球消費電子產業風向球，不過自從曾多次擔綱開幕演講的微軟（Microsoft）於2012年參展後退出CES，加上過度看重硬體等老問題，各家大廠紛紛縮減參展規模，2013年個人電腦（PC）族群氣勢相對減弱，CES焦點轉移到高通、三星等以行動通訊為主的業者。直到2014年微軟重返CES，才又重新吸引市場目光。

在COVID-19疫情期間，CES是少數開辦實體活動的展會，不過Google、Meta等大廠皆表明因疫情不便參與。2022年CES開展前夕，主辦單位宣布，由於COVID-19確診人數飆升，當年CES將提前一天閉幕。

資策會產業情報研究所（MIC）參加2024年CES後發布觀察報告指出，人工智慧個人電腦（AI PC）將超越傳統PC，成為人們提升自我的重要夥伴；生成式AI讓電動車座艙應用更直覺化、生活化，為電動車發展帶來革新。另外也能發現，「家」成為數位健康新起點的風潮已開始顯現，CES 2024有不少穿戴設備、物聯網裝置與居家環境串聯。

台灣是全球AI中心 鴻海、所羅門等供應鏈組團參與

2025年CES展預計將有來自全球約150國、超過4000家廠商參與，除了輝達（NVIDIA）、英特爾（Intel）、超微（AMD）等國際大廠派高層與會，台灣廠商包括鴻海、技嘉、微星、所羅門、友達、華擎、友通、精英、亞旭等也將展出最新技術與解決方案。

代工廠緯創、廣達、英業達、仁寶因消費型業務較少，未正式參展CES，但傳出也將派高層到現場。英業達將由董事長葉力誠和總經理蔡枝安帶隊前往CES拜訪客戶，仁寶總經理伯納多羅（Anthony Peter Bonadero）也將親自前往CES展現場，擴大布局智慧車電和AI解決方案。

技嘉由集團總經理李宜泰領軍，將以「運算速進時代」為主題，在CES展示尖端運算力如何加速AI創新，亮點包括搭載AMD Instinct MI300系列、Intel Gaudi 3加速器、以及NVIDIA HGX最新超級晶片的AI伺服器。

關鍵字： CES電子展AIConsumer Electronics Show

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊 按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

輝達GB 200出貨！鴻海12月業績認列　單月營收年增42.31%

輝達GB 200出貨！鴻海12月業績認列　單月營收年增42.31%

AI需求強勁，鴻海（2317）今（5）日公告2024年12月營收，因擔任輝達（NVIDIA）Blackwell架構GPU的GB200伺服器量產交貨業者，2024年12月營收首度認列GB 200出貨業績，致鴻海單月營收來到6548億元，雖較前月小減2.64%，但卻較去年同期大增42.31%。

2025-01-05 16:16
鴻海2024年營收6兆8599億　創歷年最高

鴻海2024年營收6兆8599億　創歷年最高

鴻海（2317）今（5）日公告2024年12月、第4季與全年營收自結數；其中2024年12月營收6548億寫下單月歷年同期次高、2024年第4季營收2兆1323億為歷年同期最高、2024年全年自結營收來到6兆8599億元，也創歷年最高。

2025-01-05 15:59
租賃「薯條三兄弟」逆風強彈　搶上車前留意不確定性

租賃「薯條三兄弟」逆風強彈　搶上車前留意不確定性

台股大跌下，裕融、中租-KY 和和潤逆勢強彈，裕融更攻漲停。貸款市場寬鬆下，呆帳風險尚存，裕融逐步脫離高風險，中租受中國經濟影響大，投資人應謹慎布局，避免高風險存股操作。

2025-01-05 15:55
創新板新制上路　口袋證券提出布局新創3建議

創新板新制上路　口袋證券提出布局新創3建議

證交所創新板新制將於今（2025）年明（6）日上路，根據新規，創新板的投資門檻將大幅降低，將取消合格投資人限制，並開放一般投資人買賣創新板股票，潛在參與戶數將從約30萬戶躍升至1,300萬戶。口袋證券也提醒，投資人將迎來新的市場參與機會、需審慎評估其經營潛力，以及依據自身風險承受能力制定投資計畫。

2025-01-05 06:03
快訊／桃園電子廠大火　先豐母公司臻鼎重訊：損失待判定

快訊／桃園電子廠大火　先豐母公司臻鼎重訊：損失待判定

桃園電子廠先豐通訊今（5）日中午發生火警，母公司臻鼎-KY（4958）晚間8點左右發出重大訊息向外說明，起火範圍在子公司先豐通訊二廠鍍銅車間，已快速疏散所有人員，無造成人員傷亡，在消防單位全力協助下火勢已控制並安全善後。

2025-01-05 20:25
台大醫院跳電原因出爐！　台電：院內高壓檢測投切開關所致

台大醫院跳電原因出爐！　台電：院內高壓檢測投切開關所致

台大醫院今（5）日下午1點半發生跳電，包括1樓和美食街都攤商櫃位收銀機無法列印發票及多元支付，民眾用餐也必須使用手機手電筒照明，就連一樓大廳也停電，時間持續了將近20分鐘。台電下午3點左右排查結果出爐，強調並非供電異常所致。

2025-01-05 15:10
黃仁勳7日CES演講揭AI風向球　輝達送出5套簽名GPU造勢

黃仁勳7日CES演講揭AI風向球　輝達送出5套簽名GPU造勢

2025年美國消費性電子展（CES）將於1月7日開展，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳將發表專題演講，也傳出他將與SK海力士會長崔泰源進行視訊對談，將揭開全球最新人工智慧（AI）產業風向球。

2025-01-05 14:38
快加油！明起汽、柴油雙漲0.1元　92無鉛每公升28.7元

快加油！明起汽、柴油雙漲0.1元　92無鉛每公升28.7元

台灣中油公司宣布，自明（6）日凌晨零時起汽、柴油價格各調漲0.1元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升28.7元、95無鉛汽油每公升30.2元、98無鉛汽油每公升32.2元、超級柴油每公升27.4元。本周因平穩雙機制啟動，汽、柴油各吸收1.7元及1.8元。

2025-01-05 12:03
大立光去年營收594.58億元　史上次高

大立光去年營收594.58億元　史上次高

大立光 (3008) 今 (5) 日公布2024年12月營收56.36億元，月減 8.26%，年增 17.87%，2024年第4季營收爲 181.95 億元，爲史上第4高，2024年全年營收594.58 億元，改寫歷史次高。不過，受到季節性因素考量，市場預期大立光2025年1月營收仍將下滑，法人關切AI手機是否能帶動高階鏡頭及潛望式鏡頭滲透率。

2025-01-05 10:18
王永慶當年拋棄5%台積電　老謝：如今1.4兆市值超車台塑集團

王永慶當年拋棄5%台積電　老謝：如今1.4兆市值超車台塑集團

台積電（2330）創辦人張忠謀自傳下冊近日問世，財信傳媒董事長謝金河（老謝）以「千金難買早知道！」形容張忠謀創業初期和台塑集團創辦人、經營之神王永慶的一段前麈往事，並直言當年台塑是台積電原始股東、持有5%股權，若未拋出持有至今，5%台積電持股市值已超車台塑集團。

2025-01-05 09:36

讀者迴響

熱門新聞

蛇年2000元刮刮樂風向變了！　台彩「不能說的祕密」大解析

集資買彩券前1動作必做！台彩提醒：很重要

王永慶當年拋棄5%台積電　老謝：如今1.4兆市值超車台塑集團

50元塑膠鈔票超罕見！收藏家：只拿過1次

台股ETF 迎1月除息大秀！　4檔配息「掛零」

15檔台股ETF年前發紅包　00918、00919入帳日集中1／13

鴻海2024年營收6兆8599億　創歷年最高

谷歌、輝達找上門！　外資：聯發科未來2年營收大爆發

輝達GB 200出貨！鴻海12月業績認列　單月營收年增42.31%

美股ETF 2024年吸金36兆刷新高　華爾街看衰「今年掀倒閉潮」

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

蕭煌奇「有我忙(盲)嗎」　地獄哏把Sandy嚇壞

【女生冬天在外上廁所超忙】圍巾長大衣加寬褲絕不落地超艱難

【氣噗噗】陸男校園歌唱比賽得亞軍怒摔獎盃

長髮妹走斑馬線險被車撞　驚險閃退氣到上前理論

【用頭髮做出鹿頭】走在路上根本回頭率超高吧！

熱門快報

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

「文里補習班」開課啦！用營養的「奶白鮮魚豆腐湯」讓大家吃得好，體重也能控制得好

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366