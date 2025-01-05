輝達GB 200出貨！鴻海12月業績認列 單月營收年增42.31%

AI需求強勁，鴻海（2317）今（5）日公告2024年12月營收，因擔任輝達（NVIDIA）Blackwell架構GPU的GB200伺服器量產交貨業者，2024年12月營收首度認列GB 200出貨業績，致鴻海單月營收來到6548億元，雖較前月小減2.64%，但卻較去年同期大增42.31%。

鴻海2024年營收6兆8599億 創歷年最高

鴻海（2317）今（5）日公告2024年12月、第4季與全年營收自結數；其中2024年12月營收6548億寫下單月歷年同期次高、2024年第4季營收2兆1323億為歷年同期最高、2024年全年自結營收來到6兆8599億元，也創歷年最高。

租賃「薯條三兄弟」逆風強彈 搶上車前留意不確定性

台股大跌下，裕融、中租-KY 和和潤逆勢強彈，裕融更攻漲停。貸款市場寬鬆下，呆帳風險尚存，裕融逐步脫離高風險，中租受中國經濟影響大，投資人應謹慎布局，避免高風險存股操作。

創新板新制上路 口袋證券提出布局新創3建議

證交所創新板新制將於今（2025）年明（6）日上路，根據新規，創新板的投資門檻將大幅降低，將取消合格投資人限制，並開放一般投資人買賣創新板股票，潛在參與戶數將從約30萬戶躍升至1,300萬戶。口袋證券也提醒，投資人將迎來新的市場參與機會、需審慎評估其經營潛力，以及依據自身風險承受能力制定投資計畫。

台大醫院跳電原因出爐！ 台電：院內高壓檢測投切開關所致

台大醫院今（5）日下午1點半發生跳電，包括1樓和美食街都攤商櫃位收銀機無法列印發票及多元支付，民眾用餐也必須使用手機手電筒照明，就連一樓大廳也停電，時間持續了將近20分鐘。台電下午3點左右排查結果出爐，強調並非供電異常所致。

黃仁勳7日CES演講揭AI風向球 輝達送出5套簽名GPU造勢

2025年美國消費性電子展（CES）將於1月7日開展，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳將發表專題演講，也傳出他將與SK海力士會長崔泰源進行視訊對談，將揭開全球最新人工智慧（AI）產業風向球。

快加油！明起汽、柴油雙漲0.1元 92無鉛每公升28.7元

台灣中油公司宣布，自明（6）日凌晨零時起汽、柴油價格各調漲0.1元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升28.7元、95無鉛汽油每公升30.2元、98無鉛汽油每公升32.2元、超級柴油每公升27.4元。本周因平穩雙機制啟動，汽、柴油各吸收1.7元及1.8元。

大立光去年營收594.58億元 史上次高

大立光 (3008) 今 (5) 日公布2024年12月營收56.36億元，月減 8.26%，年增 17.87%，2024年第4季營收爲 181.95 億元，爲史上第4高，2024年全年營收594.58 億元，改寫歷史次高。不過，受到季節性因素考量，市場預期大立光2025年1月營收仍將下滑，法人關切AI手機是否能帶動高階鏡頭及潛望式鏡頭滲透率。

王永慶當年拋棄5%台積電 老謝：如今1.4兆市值超車台塑集團

台積電（2330）創辦人張忠謀自傳下冊近日問世，財信傳媒董事長謝金河（老謝）以「千金難買早知道！」形容張忠謀創業初期和台塑集團創辦人、經營之神王永慶的一段前麈往事，並直言當年台塑是台積電原始股東、持有5%股權，若未拋出持有至今，5%台積電持股市值已超車台塑集團。

科技年度盛會CES本周登場 台廠不缺席搶攻AI訂單

全球規模最大科技展會CES即將在美國時間1月8日至11日登場，此次台灣廠商也將前往美國拉斯維加斯，並大秀旗下最新科技及產品，不只筆電大廠如華碩、宏碁等參展，就連群創、友達、威剛等廠商也都將參與，儘管不一定有在展場內設攤，但多有私人包廂開放客戶參觀，各家董座也都飛美國親征，想藉此機會談下大單。