蛇年2000元刮刮樂風向變了！　台彩「不能說的祕密」大解析

▲台灣彩券刮刮樂活動資料照，圖左起台彩總經理謝志宏、藝人盧廣仲。（圖／記者巫彩蓮攝）

記者陳瑩欣／台北報導

台灣彩券每逢農曆春節的年度大檔、每張售價2000元的「2000萬超級紅包」刮刮樂上市，今年不但每本從過去的18張增至19張，發行量也創下新高達1150萬張，一次要從市場上海撈230億元的業績，最令彩迷有感的是，今年獎項分布取消二獎「200萬元+賓士車」的配置，將獎金灌到100萬元的獎項，共有1200個100萬元獎，預期要用「刮中百萬」創造輿論話題，刺激春節刮刮樂買氣。

針對今年的「2000萬超級紅包」，台彩將去年10個「200萬元+賓士車」的獎項取消，省下約4000萬元獎金灌向2000萬元的頭獎及100萬元獎項，若以發行量增加15%推估，頭獎彩池額外新增了1600萬元的獎金、二獎彩池則額外加碼了5000萬元，由於整體獎金支出比率並未增加，台彩選擇略減10萬元的數量因應。

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之所以選擇這樣的策略，彩券行業者認為，可能是因為去年「刮中100萬元」的新聞曝光量銳減有關，以往2000元刮刮樂除了刮中頭獎2000萬元的新聞最為吸睛外，刮中100萬元或「200萬元+賓士車」的新聞最能吸引買氣，比起刮中頭獎的萬中選一，刮出百萬對於平常不買刮刮樂或是只會在春節試試手氣的消費族群而言最具吸引力，但去年新聞曝光量不如預期，確實對於高面額刮刮樂的買氣造成影響。

這從去年1月16日發行的「2000萬超級紅包」，最後一張頭獎2000萬元直至去年8月22日才兌獎，不是刮中的彩迷把這張彩券握在手中等半年才去兌獎，或是買了忘記對獎，就是買氣並沒有想像中的萬人空巷，經銷商端的貨過了快半年才賣出最後一張頭獎。

為了營造「刮中百萬並不難」的市場氣氛，台彩今年大舉增加200個100萬元獎項，平均每504本就有1本中含百萬大獎，機率比過去約555.5本出一張百萬獎高，也由於每本張數比過去增加1張，除了10萬元獎項外，其餘獎項的刮出率也比去年略有增加。

值得注意的是，「2000萬超級紅包」雖然公布的中獎率近7成，但每本3萬8000元的平均稅前中獎金額約6成，也就是2萬2800元，若以獎項分布估計，每本會有7.6張的1000元、3.62張的2000元及1.83張的5000元，換句話說，如果沒有刮中3萬元以上的獎項，買整本肯定賠錢，平均會有6張會刮中0元摃龜獎。

如果只是單單想試試新春手氣，網友也整理出目前已發行的春節刮刮樂數據，中獎率最高的莫過於保證中獎的「金蛇獎」，但有超過6成的機率會刮出安慰獎100元，反倒是面額200元的「祈運開福」雖然中獎率設定34%，但5張就會有1張刮出300元以上的賺錢獎項，若只求刮個氣氛又不想賠錢，面額100元的「蛇年行大運」中獎率約5成，只要中獎就一定回本，且頭獎5萬元也有150個，只不過絕大多數獎項都是100元而已。