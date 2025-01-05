輝達GB 200出貨！鴻海12月業績認列　單月營收年增42.31%

▲ 鴻海董事長劉揚偉 。（圖／資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

AI需求強勁，鴻海（2317）今（5）日公告2024年12月營收，因擔任輝達（NVIDIA）Blackwell架構GPU的GB200伺服器量產交貨業者，2024年12月營收首度認列GB 200出貨業績，致鴻海單月營收來到6548億元，雖較前月小減2.64%，但卻較去年同期大增42.31%。

鴻海指出，12月營收結構中，雲端網路產品類別雖受舊產品轉換影響，但AI雲端產品拉貨動能持續，不論是月對月、年對年都顯著成長。

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另外，鴻海2024年第4季營收創下歷年單季新高，季增、年增都達到「強勁成長」的區間，優於11月法說會提供「顯著成長」的展望。

鴻海董事長劉揚偉日前曾公開表示，GB200 NVL系列是系統級高階AI伺服器，未來幾季會隨著技術成熟和供應鏈整合能力提升，出貨量可持續成長。法人預期，鴻海GB 200出貨應在2025年看到「一季比一季多」的現象，相關產品市占率應有4成以上，可望帶動業績更上一層樓。

鴻海今日同時公告，預計在3月14日召開2024年第4季法說會。法人表示，隨著相關產品量產出貨步伐加大，市場將聚焦AI伺服器動向。