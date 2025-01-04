ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

財經雲

桃園護理師帶男友玩2000元刮刮樂　挑「1尾號」中百萬嗨翻

▲▼護理師,護士。（圖／CFP）

▲護理師示意圖，與本文無關。（圖／視覺中國CFP）

記者鄒鎮宇／綜合報導

台彩日前舉辦「2025年刮刮樂新品歡慶首發記者會」，公布6款新春限定刮刮樂，總獎金238億元創新高。沒想到，桃園一名護理師立刻刮走2000元刮刮樂中的100萬元獎項，讓老闆開心地PO網分享好運。

位於桃園區民生路277號「心喜悅彩券行」的老闆，3日深夜在臉書社團「我愛刮刮樂 ~ 刮卡做公益」發文表示，有一名護理師帶著男友到店內玩刮刮樂，發現這次的2000元刮刮樂有尾號「19」，便決定試試看。

[廣告]請繼續往下閱讀...

沒想到，護理師直接刮到100萬元的獎項，瞬間讓小倆口嗨翻，直接拿著這張刮刮樂回家，要跟家人分享喜悅。事後，老闆也將這張刮刮樂照片PO網分享表示，「還有1199張100萬」。

網友看完紛紛留言，「好幸運～恭喜」、「Cccccc」、「運氣好的人永遠都是別人不會是自己」、「超爽的狂CCCCC」、「超幸運，我也C好運」。

台灣彩券總經理謝志宏日前在記者會上表示，新春限定重量級刮刮樂「2000萬超級紅包」每張售價2000元，全年最高頭獎金額2000萬元共有10個，100萬元更多達1200個，不僅頭獎與百萬獎項個數史上最多，總獎項超過797萬個，總獎金逾172億元，更刷新歷次發行紀錄，總中獎率69.33%。

第一本刮第二張就中100萬???????????? 一個護理師跟男朋友來刮，發現這一次2000元刮刮樂有19號，所幸就試試看，沒想到一舉刮出100萬 小倆口很開心的拿著中獎的刮刮樂回家說要回家跟家人分享這份喜悅???? #心喜悅彩券行 #桃園區民生路277號 #蛇年行大運???? #魯蛇翻身????

威樂發佈於 2025年1月3日 星期五

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

關鍵字： 台彩刮刮樂桃園護理師百萬獎項

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊 按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

台股ETF 迎1月除息大秀！　4檔配息「掛零」

台股ETF 迎1月除息大秀！　4檔配息「掛零」

2025年1月迎來ETF除息「大旺月」，估計逾35檔將集中在本月中下旬陸續除息，但有包括兆豐洲際半導體ETF（00911）、凱基優選台灣AI 50 ETF（00952）、台新臺灣IC設計動能ETF（00947）與富蘭克林華美臺灣 Smart ETF（00905）4檔公告不配息。

2025-01-03 15:38
10檔台股ETF受益人創高　00919獲年度人氣王

10檔台股ETF受益人創高　00919獲年度人氣王

台股ETF在2024年大放異彩，以年度來看，總檔數增加到66檔，總受益人數也來到1022萬5836人雙雙創下歷年新高，根據台股ETF集保戶股權分散統計至2024年底資料顯示，群益台灣精選高息（00919）、富邦台50（006208）、元大高股息（0056）、大華優利高填息30（00918）、元大台灣高息低波（00713）、凱基優選高股息30（00915）、國泰台灣領袖50（00922）、永豐ESG低碳高息（00930）、復華富時高息低波（00731）、元大中型100（0051）共10檔創下新高。

2025-01-03 09:51
2025年首發！2銀行聯名卡不玩了　百貨卡7月喊掰掰

2025年首發！2銀行聯名卡不玩了　百貨卡7月喊掰掰

聯名卡退場風潮延續，台北富邦銀行公告「廣三SOGO百貨聯名卡」正式啟動退場，自即日起停辦申請新卡，原持卡人可繼續用到今年6月30日，7月1日起全面停卡；中信銀也公告，Yahoo聯名卡自今年起停止受理申辦新卡。

2025-01-03 07:00
台積電2奈米晶片成本高　外媒：蘋果放棄在iPhone 17 Pro使用

台積電2奈米晶片成本高　外媒：蘋果放棄在iPhone 17 Pro使用

根據外媒Wccftech報導，蘋果的客製化晶片已經取得了巨大的進步，A系列的性能被認為是業內最好的之一。目前的A18和A18 Pro晶片是基於台積電的3nm製程打造的，但有消息指出原本將採用2nm製程，並用於其 iPhone 17 Pro 機型中。現在有報導稱，由於 iPhone 17 Pro 機型的成本高於預期且產能有限，蘋果放棄了台積電 2nm 晶片。

2025-01-03 15:19
96％企業發年終「平均1.39個月」　金融業近2個月居冠

96％企業發年終「平均1.39個月」　金融業近2個月居冠

農曆新年腳步臨近，各行各業紛紛揭曉年終獎金，長榮海運（2603）以「20個月年終」再度登上焦點，長榮航（2618）則發放7個月、星宇航空（2646）發放2個月年終，都優於去年，這場企業年終獎金的大比拚，不僅展現各企業的實力，也成為吸引人才的關鍵手段。

2025-01-03 12:20
7-8月統一發票兌獎倒數！4張千萬無人領　繳百元停車費中獎未現身

7-8月統一發票兌獎倒數！4張千萬無人領　繳百元停車費中獎未現身

113年7-8月統一發票即將在下周一（1月6日）兌獎到期，其中有4名千萬中獎人至今沒有現身，有民眾在嘉義繳100元停車費中獎未領，財政部呼籲幸運兒速速現身，以免和財神爺擦身而過。

2025-01-03 06:00
貨櫃船歐美線運價雙下修　SCFI今日小漲2.94%

貨櫃船歐美線運價雙下修　SCFI今日小漲2.94%

貨櫃船公司本月1日美西線運價調漲1500美元辦法，在實施兩天後昨(2)日傍晚破功，今日美西線運價已經從每大箱(40呎櫃)5900美元跌到5100美元，原就未漲足的船公司則自5100美元降至4800美元，美東則維持在6500-6900美元之間，歐洲線現行4900美元運價，預計下周降為4600美元。今(3)日下午三點上海航運交易所的貨櫃運價指數(SCFI)則是小漲1.82%。

2025-01-03 15:32
15檔台股ETF年前發紅包　00918、00919入帳日集中1／13

15檔台股ETF年前發紅包　00918、00919入帳日集中1／13

15檔台股ETF在2025年元月配息入帳，包括配息水準維持高檔的大華優利高填息30（0 0918）、群益台灣精選高息（00919）等8檔入帳日集中在1月13日，光是00918、00919兩檔就會發出逾百億資金。

2025-01-04 00:48
2025首週台股收黑　外資：春節前利多題材輪番上陣

2025首週台股收黑　外資：春節前利多題材輪番上陣

台股週五（3日）季線得而復失，指數終場漲幅收斂至0.33%、上漲76.24點，指數收在22908.3點，2025年首週週線再度翻黑，全週下跌367.38點，跌幅1.58%，平均日均量3157.81億元，外資法人表示，股投資機會將在企業持續性的獲利與區間震盪的股市環境中產生，看好AI仍為今年股市的動能主軸。

2025-01-04 00:02
0050上市21年爆紅！達人酸「之前幹嘛去了？」　揭市值型ETF關鍵

0050上市21年爆紅！達人酸「之前幹嘛去了？」　揭市值型ETF關鍵

市場上的投資理財影片或文章，大概九成以上的專家都鼓勵投資市值型ETF，只要每年歐印就能保底7%-9%，投資賺錢的想像當然是很美好，只不過還是有一些風險還是要逆風提醒你注意。

2025-01-04 00:02

讀者迴響

熱門新聞

台股ETF 迎1月除息大秀！　4檔配息「掛零」

台彩刮刮樂年度首發鉅獻　6款新品總獎金238億創高

0050上市21年爆紅！達人酸「之前幹嘛去了？」　揭市值型ETF關鍵

中華精測第四季營收12.89億元、年增66.9% 　寫歷史單季新高

2025首週台股收黑　外資：春節前利多題材輪番上陣

50元塑膠鈔票超罕見！收藏家：只拿過1次

桃園護理師玩刮刮樂　挑「1尾號」中百萬嗨翻

千萬勞工看過來！9大新制今上路　勞保費率調升了

15檔台股ETF年前發紅包　00918、00919入帳日集中1／13

慧洋自結2024全年每股獲利8.12元

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

【用頭髮做出鹿頭】走在路上根本回頭率超高吧！

【氣噗噗】陸男校園歌唱比賽得亞軍怒摔獎盃

柯文哲等4人再羈押禁見！　上囚車回土城看守所畫面曝

【女生冬天在外上廁所超忙】圍巾長大衣加寬褲絕不落地超艱難

柯文哲案「闡釋高層意志」　黃國昌發表最新談話

熱門快報

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

「文里補習班」開課啦！用營養的「奶白鮮魚豆腐湯」讓大家吃得好，體重也能控制得好

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366