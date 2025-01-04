桃園護理師帶男友玩2000元刮刮樂　挑「1尾號」中百萬嗨翻

▲護理師示意圖，與本文無關。（圖／視覺中國CFP）
記者鄒鎮宇／綜合報導
台彩日前舉辦「2025年刮刮樂新品歡慶首發記者會」，公布6款新春限定刮刮樂，總獎金238億元創新高。沒想到，桃園一名護理師立刻刮走2000元刮刮樂中的100萬元獎項，讓老闆開心地PO網分享好運。
位於桃園區民生路277號「心喜悅彩券行」的老闆，3日深夜在臉書社團「我愛刮刮樂 ~ 刮卡做公益」發文表示，有一名護理師帶著男友到店內玩刮刮樂，發現這次的2000元刮刮樂有尾號「19」，便決定試試看。
沒想到，護理師直接刮到100萬元的獎項，瞬間讓小倆口嗨翻，直接拿著這張刮刮樂回家，要跟家人分享喜悅。事後，老闆也將這張刮刮樂照片PO網分享表示，「還有1199張100萬」。
網友看完紛紛留言，「好幸運～恭喜」、「Cccccc」、「運氣好的人永遠都是別人不會是自己」、「超爽的狂CCCCC」、「超幸運，我也C好運」。
台灣彩券總經理謝志宏日前在記者會上表示，新春限定重量級刮刮樂「2000萬超級紅包」每張售價2000元，全年最高頭獎金額2000萬元共有10個，100萬元更多達1200個，不僅頭獎與百萬獎項個數史上最多，總獎項超過797萬個，總獎金逾172億元，更刷新歷次發行紀錄，總中獎率69.33%。
第一本刮第二張就中100萬???????????? 一個護理師跟男朋友來刮，發現這一次2000元刮刮樂有19號，所幸就試試看，沒想到一舉刮出100萬 小倆口很開心的拿著中獎的刮刮樂回家說要回家跟家人分享這份喜悅???? #心喜悅彩券行 #桃園區民生路277號 #蛇年行大運???? #魯蛇翻身????由威樂發佈於 2025年1月3日 星期五
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