桃園護理師帶男友玩2000元刮刮樂　挑「1尾號」中百萬嗨翻

▲護理師示意圖，與本文無關。（圖／視覺中國CFP）

記者鄒鎮宇／綜合報導

台彩日前舉辦「2025年刮刮樂新品歡慶首發記者會」，公布6款新春限定刮刮樂，總獎金238億元創新高。沒想到，桃園一名護理師立刻刮走2000元刮刮樂中的100萬元獎項，讓老闆開心地PO網分享好運。

位於桃園區民生路277號「心喜悅彩券行」的老闆，3日深夜在臉書社團「我愛刮刮樂 ~ 刮卡做公益」發文表示，有一名護理師帶著男友到店內玩刮刮樂，發現這次的2000元刮刮樂有尾號「19」，便決定試試看。

[廣告]請繼續往下閱讀...

沒想到，護理師直接刮到100萬元的獎項，瞬間讓小倆口嗨翻，直接拿著這張刮刮樂回家，要跟家人分享喜悅。事後，老闆也將這張刮刮樂照片PO網分享表示，「還有1199張100萬」。

網友看完紛紛留言，「好幸運～恭喜」、「Cccccc」、「運氣好的人永遠都是別人不會是自己」、「超爽的狂CCCCC」、「超幸運，我也C好運」。

台灣彩券總經理謝志宏日前在記者會上表示，新春限定重量級刮刮樂「2000萬超級紅包」每張售價2000元，全年最高頭獎金額2000萬元共有10個，100萬元更多達1200個，不僅頭獎與百萬獎項個數史上最多，總獎項超過797萬個，總獎金逾172億元，更刷新歷次發行紀錄，總中獎率69.33%。