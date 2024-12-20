洪進揚帶領群創轉型進「第二個六年」　估半導體投資有望達五成

▲群創董事長洪進揚（中）。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

面板大廠群創（3481）董事長洪進揚今日表示，今年是他接手群創滿六年，但他當時在接任之時，就對群創已經有了「666，三個六年」的規劃，現在也已經邁入第二個六年，未來也會繼續衝刺，邁向第三個六年，同時他也表示，未來會加重對半導體投資的比重，長期來看，有望和面板投資比例對分，至於是否會繼續賣廠，他也說賣廠不是為了獲利，而是為了轉型跟獲得更好的競爭力。

洪進揚回憶，今年剛好是他今天接手群創滿六年。記得在2018的時候，他第一次以董事長的身分來開記者會的時候，那時候有媒體朋友問他怕不怕，他那時候的回答應該是說：「我絕對不會掉球。」那時候的信心，一部分是來自於初生之犢不畏虎，但其實他心中已有一個對於群創的「666，三個六年」的規劃藍圖。

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洪進揚說，他的規劃中，第一個六年，穩定生機，力保獲利。第二個六年，突圍轉型，拓展觸角。第三個六年，群創群力，面板永續。

在第一個這六年裡面，洪進揚說，群創在所謂的穩定生機，以及力保獲利上面，先從內部自己開始做起，並做了很多組織的變革，包括內部整併，這也強化了群創跟客戶更深層次的合作。

洪進揚說明，以前用產品分組織時，TV業務出去可能只能賣TV而已，現在ILS BG業務出去，PD、PM出去，可以跟客戶一起討論關於monitor的部分。以前群創只是賣筆電而已，現在可以和客戶討論其他中小尺寸的產品。

洪進揚也說，在這樣的調整之後，客戶覺得提供了他們一站式服務，讓溝通更順暢了，是非常正面的一個反饋。而同仁也都覺得整個舞台變大了，每個人都更樂在工作。

洪進揚指出，在第一階段的對內整頓完之後，更重要是往外開拓一個出海口。所以在第二階段的時候，公司先重新審視自己的核心競爭力到底在哪裡，群創的定位是一個在大面積的玻璃上去提供一個精細化處理的解決方案。

洪進揚說明，從這樣的觀念理念出發，群創孵化出FOPLP的概念。另外再提一個比較特別的例子車用部門Car-UX，其實當初把它分拆出來的時，它原先是在兩個部門底下的小部門，連一個BU都還不是。把它整併起來之後，可能很多人認為這只是把消費電子跟這個車用的客戶兩個去做一個分拆而已，其實不是。Car-UX的特別之處是在於它的定位點就是一個Tier1的公司，所謂的Tier1就是它是直接跟客戶終端的品牌客戶去做對接，它不像是消費電子品，做的只是一個規格、交期、良率上面去跟客戶，或者是Si廠去做一個交涉。但是對於Car-UX來講，直接面對到終端的品牌客戶，所以它跟客戶的連結更深層次。

洪進揚也說，第一個六年算是一個成績單。藉由這六年，透過內部的調整之下，過去的兩個季度，都已經超過同業，能夠優先達到獲利的成績，算是一個小小的滿足。也是想藉著這個機會說，既然第一個六年已經跨出去了。這第二個六年，他也一定會帶著所有同仁繼續衝刺，不會缺席！朝我們第三個六年去邁進。

洪進揚期許，他想在未來能達到所謂的群創群力，乃至於能夠面板永續。這個永續不是只是光ESG的永續，而是能夠真正帶領群創成為一個永續經營，穩定獲利的一個公司。