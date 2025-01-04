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谷歌、輝達找上門！大單狂飆　外資：聯發科未來2年營收大爆發

蔡明介（前）帶領聯發科衝刺，狠狠甩開高通等對手到達終點。

▲蔡明介（前）帶領聯發科衝刺，狠狠甩開高通等對手到達終點。

圖文／鏡週刊

摩根史坦利最新的研究報告指出，聯發科經營AI有成，包括輝達以及谷歌等大咖的AI PC以及ASIC晶片都找該公司合作，搶攻AI商機，在輝達和谷歌的大單挹注下，聯發科今年和明年的業績將出現大幅度的成長，明年該公司的每股盈餘甚至有機會達到123元的水準。

中國大咖手機品牌、韓國三星與美國蘋果，陸續肯定聯發科技術實力，近期雲端巨擘Google也找上聯發科設計專用晶片（ASIC）。外資摩根史坦利的最新研究報告直指，「聯發科切入ASIC市場的時間，相較美國博通和邁威爾（Marvell）晚，但在成本控制與執行力都比對手強，讓聯發科異軍突起，贏得不少新案子。最近Google用在AI運算的TPU（張量處理器）訂單，就找上了聯發科。」

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此外，去年輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳於台北國際電腦展（Computex），與蔡力行一起宣布合作的AI PC晶片，今年也將進入成長期。「該晶片採用台積電的3奈米製程生產，性能比現有的 AI PC晶片更強，年銷售量可望達三百萬顆。」該報告中透露。

聯發科能一舉獲得全球市值前四大的科技公司青睞，也可看出蔡明介深謀遠慮的眼光。「聯發科透過與蘋果、Google與輝達這三大美國客戶與夥伴，獲得新的成長引擎，產品線會更多元化，擺脫目前過度集中在中國和手機市場的問題。」摩根史坦利報告更看好聯發科未來的成長性，預估今年的營收將首度突破6,000億元，達到6,261億元，並有機會賺進逾8個股本；到了2027年，營收更將上看7,982億元，每股盈餘則會達到123元的水準，相當驚人。

更何況，在美中地緣政治下，聯發科也成為少數能兩面得利的台灣科技業者。「不僅中國手機業者，為了取得高階AI手機晶片與台積電產能，才能對抗蘋果、三星等敵手，現在就連美國科技大咖，也必須找上技術能力與美系晶片廠不相上下的聯發科合作，才能降低成本。」資深科技業者坦言。

尤其今年1月，川普正式就任美國總統之後，外界都擔心美中對抗將進一步升溫，川普的高關稅大刀，恐怕將推升成本，聯發科反而有機會因技術受肯定，獲得美國客戶的訂單。「未來台灣半導體跟美國產業鏈只會變得更密切，蘋果是一個例子，主要美國CSP業者（雲端服務供應商Google）也是。」資深半導體分析師、聚芯資本管理合夥人陳慧明說。

但在美中地緣政治角力之下，靠著中國客戶稱霸手機晶片市場的聯發科，為何能獲蘋果、Google等美國大客戶青睞呢？「簡單地說，蔡明介領軍的聯發科的技術實力，已與高通、英特爾、博通（Broadcom）等美系晶片大咖可以一較高下。」資深半導體人士直言。


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關鍵字： 聯發科AI晶片技術營收輝達

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